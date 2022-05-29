Delfi: Эстония выдала российским фирмам и посольству спецразрешение на перевод средств

По данным Бюро данных по борьбе с отмыванием денег, эстонские финансовые учреждения заморозили в общей сложности порядка 17,5 миллионов евро российских денег. В то же время ряд фирм, подконтрольных российским олигархам, а также посольство РФ в Эстонии получили специальное разрешение на осуществление денежных переводов, информирует Delfi.
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