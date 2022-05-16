Новости

dv.ee

16 мая 2022 в 8:50 Поделиться:









Санкции против России: минэкономики отказалось сделать исключения для двух эстонских компаний

11 апреля NPM Silmet подал заявку на получение разрешения на импорт до 450 тонн карбонатов редкоземельных элементов из Российской Федерации, Фото: Liis Treimann

Министерство экономики и коммуникаций не удовлетворило ходатайства компаний NPM Silmet OÜ и Polyus Plus OÜ, в которых заявители просили об освобождении от санкций, наложенных на Россию.

11 апреля предприятие Polyus Plus OÜ подало заявку на получение разрешения для перевозок битума российскими автомобилями. В тот же день, 11 апреля NPM Silmet также подал заявку на получение разрешения на импорт до 450 тонн карбонатов редкоземельных элементов из Российской Федерации, пишет Rus.Postimees.

Минэкономики считает, что удовлетворение ходатайства об исключении из действия международной санкции не является обоснованным, так как ограничение запрещает автотранспортной компании, учрежденной в России, оказывать транспортные услуги на территории Европейского Союза, а не действует в отношении импорта конкретных товаров.

Министерство разъясняет, что, в соответствии с постановлением, лицом, имеющим право подать заявление на исключение, является автотранспортное предприятие, учрежденное в России, а не владелец товара или заказчик услуги. Заявители же, Polyus Plus и NPM Silmet, являются компаниями, учрежденными в Эстонии, и на них не распространяются ограничения, установленные постановлением.