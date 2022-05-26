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    В апреле экспорт минеральных удобрений из России упал вдвое

    Владелец действующего на территории Эстонии «Еврохима» Андрей Миличенко попал под санкции.Фото: Raul Mee

    По итогам апреля экспорт российских минеральных удобрений упал почти вдвое, сообщает Forbes.

    Это произошло несмотря на то, что прямых санкций против этого сектора нет. Источники издания называют несколько причин: дополнительные проверки западных банков, из-за которых опаздывают платежи; проблемы с фрахтом крупных судов.
    При этом проблема дефицита удобрений в мире сейчас стоит остро, поэтому прямые санкции против этой отрасли России не грозят, полагают аналитики.
    Ранее «Деловые ведомости» писали, что терминалы DBT в Эстонии, занимающиеся перевалкой удобрений, практически остановили работу, поскольку истинный бенефициар компании, один из богатейших людей России Вячеслав Кантор, попал под санкции Европейского Союза. Под санкции попал и владелец действующего на территории Эстонии «Еврохима» Андрей Миличенко.

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