Новости

2 июня 2022 в 7:17 Поделиться:









Более 30 самоуправлений заключили договоры о покрытии расходов на аренду жилья для военных беженцев

Компенсация выплачивается либо военному беженцу, либо владельцу арендуемого жилья, понесшему расходы на его уборку или меблировку. Фото: Andras Kralla

По состоянию на среду 31 местное самоуправление заключило с Департаментом социального страхования административный договор. Согласно договору, эти самоуправления смогут принимать заявления о возмещении расходов на заключение разового договора аренды жилья для украинских военных беженцев, получивших временную защиту.

Компенсация выплачивается либо военному беженцу, либо владельцу арендуемого жилья, понесшему расходы на его уборку или меблировку, сообщается в пресс-релизе Департамента социального страхования.

Компенсация для покрытия расходов на заключение договора аренды жилья военными беженцами выплачивается единовременно. Максимально она составляет шесть прожиточных минимумов, что на сегодня равно 900 евро. Если с 1 июня прожиточный минимум повысится до 200 евро, предельная сумма возмещения расходов на жилье также увеличится до 1200 евро.

Цель компенсации состоит в том, чтобы поддержать первоначальную адаптацию получателей международной защиты. Она позволяет покрыть расходы, связанные с арендой жилья, такие как оплата маклера, депозит, а при необходимости и арендную плату за первый месяц или покупку предметов обстановки первой необходимости. Компенсация также может быть выплачена арендодателю, понесшему соответствующие расходы. Для подачи заявления на компенсацию необходимо представить в местное самоуправление договор аренды и документы, подтверждающие расходы.

Как правило, для заключения договора органам местного самоуправления необходимо получить одобрение совета, что в свою очередь требует времени. По состоянию на среду административный договор с Департаментом социального страхования заключило 31 самоуправление: волость Кийли, волость Козе, волость Куусалу, волость Раэс, город Локса, волость Хийумаа, город Нарва-Йыэсуу, волость Йыгева, волость Муствеэ, город Пайде, волость Ляэне-Нигула, волость Вормси, волость Кадрина, волость Раквере, волость Винни, волость Ряпина, волость Хяэдемеэсте, волость Ляэнеранна, волость Пыхья-Пярнумаа, волость Саарде, волость Кехтна, волость Кохила, волость Мярьямаа, волость Рухну, волость Эльва, город и волость Тарту , волость Мульги, волость Рыуге, волость Муху и волость Сетомаа.

«Почти половина местных самоуправлений уже заключили с Департаментом социального страхования административный договор для оказания помощи украинским военным беженцам. Несомненно, их стоит отметить и поблагодарить. Конечно, административный договор налагает на органы местного самоуправления определенные обязательства. Поэтому в финальной сумме компенсации, вытекающей из административного договора, самоуправления могут учесть процессуальные расходы в сумме до 50 евро на семью», – отметил заместитель директора Союза городов и волостей Эстонии Ян Трей.