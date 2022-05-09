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9 мая 2022 в 13:46 Поделиться:









План по размещению беженцев: пособия арендодателям и контейнерные дома

Маарйо Мяндмаа, генеральный секретарь Министерства социальных дел (слева) и Тоомас Йыгева, отвечающий за составление плана размещения беженцев. Фото: Andras Kralla

За время войны в Украине в Эстонию прибыло 35 000 украинских беженцев, 4200 из которых на данный момент проживают на временной жилплощади. Министерство социальных дел работает над несколькими вариантами их дальнейшего размещения, пишет Äripäev.

Наибольший упор планируется сделать на мотивацию частного сектора, поскольку многие арендодатели боятся сдавать квартиры украинцам. «Люди опасаются, действительно ли украинец заплатит деньги, не знают, кто он такой. Страхов много», - поясняет Тоомас Йыгева, руководящий проектом долгосрочного размещения беженцев в Министерстве социальных дел.

Чтобы снизить риски арендодателя, министерство планирует ввести специальное пособие. Если беженец найдет подходящее арендное жилье, но у него нет средств для внесения залога или покупки необходимой мебели, то он сможет обратиться за помощью в местное самоуправление. Местные органы власти переведут соответствующую сумму напрямую арендодателю.

Максимальный объем поддержки на одного человека – прожиточное пособие за шесть месяцев. Согласно нынешнему проекту дополнительного бюджета прожиточное пособие на одного беженца составляет 200 евро в месяц. Если проект будет принят без изменений, максимальный объем поддержки достигнет 1200 евро.

Для выплаты пособия Департамента социальной защиты заключит договоры с местными самоуправлениями.

Контейнерные дома

Кроме того, Министерство социальных дел разрабатывает план строительства мобильных контейнерных домов. Цель – найти вариант, который мотивировал бы частный сектор построить такие дома. Со своей стороны государство рассматривает вариант предоставления финансовых гарантий. План надеются утвердить в течение месяца.

По словам Йыгева, контейнерные дома не потеряют свою актуальность и после того, как кризис с беженцами будет преодолен. Например, несколько муниципалитетов отмечали, что им необходимы социальные площади. Йыгева добавляет, что при необходимости контейнерные дома можно будет отвезти на Украину.

Правительств также проанализировало, какую из госнедвижимости можно было бы приспособить для проживания. В основном это пустующие общежития, дома престарелых и принадлежащие работодателям квартиры.