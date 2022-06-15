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15 июня 2022 в 9:14 Поделиться:









В России начали эксперимент по созданию аналога упаковки Tetra Pak

Из-за войны на Украине и введенных санкций российские производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. Фото: Alexander Sayganov

Российские власти начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами, рассказала в интервью РБК курирующий АПК (агропромышленный комплекс) вице-премьер Виктория Абрамченко.

Из-за войны на Украине и введенных санкций российские производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. Самый насущный сейчас, по словам Абрамченко, вопрос упаковки — речь идет об аналогах асептической упаковки Tetra Pak и PurePak (такая упаковка позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов).

Эксперимент с целью «поженить» отечественную целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов, то есть создать синергетический эффект между лесопромышленниками и пищевой промышленностью, чтобы заместить импортную упаковку отечественной, находится в активной фазе, рассказывает Абрамченко.

Новая российская упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году, надеется она: «Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная».