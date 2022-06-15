  • Поделиться:

    В России начали эксперимент по созданию аналога упаковки Tetra Pak

    Из-за войны на Украине и введенных санкций российские производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности.Фото: Alexander Sayganov

    Российские власти начали эксперимент по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами, рассказала в интервью РБК курирующий АПК (агропромышленный комплекс) вице-премьер Виктория Абрамченко.

    Из-за войны на Украине и введенных санкций российские производители столкнулись с рядом сложностей, связанных с оборудованием для пищевой и перерабатывающей промышленности. Самый насущный сейчас, по словам Абрамченко, вопрос упаковки — речь идет об аналогах асептической упаковки Tetra Pak и PurePak (такая упаковка позволяет обеспечивать длительный срок хранения продуктов без консервантов).
    Эксперимент с целью «поженить» отечественную целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов, то есть создать синергетический эффект между лесопромышленниками и пищевой промышленностью, чтобы заместить импортную упаковку отечественной, находится в активной фазе, рассказывает Абрамченко.
    Новая российская упаковка может выйти в серийное производство уже в этом году, надеется она: «Надеемся, что эксперимент будет успешным. Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Стоимость квадратного метра квартиры в Таллинне подскочила до 2990 евро
Линнамяэ покупает сеть литовских аптек, акции которой арестованы
Эстонский NFT-стартап привлек 26 млн долларов
Влияние санкций
Опрос: половина эстонских компаний прогнозируют падение оборота из-за войны
Уровень экономической уверенности малых и средних предприятий (МСП) Эстонии из-за войны значительно упал, как следует из проведенного SEB опроса Baltic Business Outlook (BBO). По сравнению с январем доля компаний, прогнозирующих сокращение оборота, выросла более чем в три раза, основное беспокойство вызывают цены на энергоносители и проблемы с цепочками поставок.
Уровень экономической уверенности малых и средних предприятий (МСП) Эстонии из-за войны значительно упал, как следует из проведенного SEB опроса Baltic Business Outlook (BBO). По сравнению с январем доля компаний, прогнозирующих сокращение оборота, выросла более чем в три раза, основное беспокойство вызывают цены на энергоносители и проблемы с цепочками поставок.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Биткойн вновь падает, другие альткоины пока растут
Если в начале дня биткойн вышел в позитивную зону, то позднее он развернулся и продолжил падение, теряя более 6%.
Если в начале дня биткойн вышел в позитивную зону, то позднее он развернулся и продолжил падение, теряя более 6%.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Передовица ДВ: я не халявщик, я партнёр!
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Члену правления кредитно-сберегательного общества (КСО) Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максиму Сорокину было предъявлено подозрение в инвестиционном мошенничестве. Сайт КСО не работает уже несколько дней, телефон не отвечает.
Все мнения
Эпицентр
В Эстонии может появиться завод по производству «летающих такси»
Новоиспеченная эстонская компания Volaron собирается через два года представить партнерам и клиентам электрический турбореактивный двигатель нового типа, предназначенный для летательных аппаратов с вертикальным взлетом (eVTOL). Завод по производству таких машин может появиться в Эстонии еще через несколько лет, утверждают руководители Volaron.
Новоиспеченная эстонская компания Volaron собирается через два года представить партнерам и клиентам электрический турбореактивный двигатель нового типа, предназначенный для летательных аппаратов с вертикальным взлетом (eVTOL). Завод по производству таких машин может появиться в Эстонии еще через несколько лет, утверждают руководители Volaron.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: евро падает - виновата инфляция или ЕЦБ?
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели,а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение