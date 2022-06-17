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    Цены на дизельное топливо вновь обновили рекорд

    В пятницу цены подняли сразу три сети автозаправок – Circle K, Olerex и Alexela.Фото: Liis Treimann

    В пятницу стоимость дизельного топлива на местных автозаправочных станциях поднялась на новый рекордный уровень – 2,075 евро за литр.

    Еще в пятницу утром цена на дизельное топливо составляла 2,035 евро за литр. В эту среду сеть автозаправочных станций Circle K временно подняла стоимость дизельного топлива до 2,089 евро, другие сети АЗС цены не повышали, пишет rus.err.ee.
    В пятницу цены подняли сразу три сети автозаправок – Circle K, Olerex и Alexela.
    Стоимость бензина с октановым числом 95 поднялась с 2,135 до 2,155 евро.

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