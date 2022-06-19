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    Эстонский бренд овсяного молока хочет запустить производство в Украине

    Кампания по привлечению средств проводится с 10 июня по 10 июля на краудфандинговой платформе Fundwise.Фото: Частный архив

    На краудфандинговой платформе Fundwise началась кампания эстонского бренда овсяного молока Jane Kaerajook OÜ. С помощью привлеченных денег предприятие хочет запустить производство нового овсяного молока в Киеве, сообщается в пресс-релизе.

    По словам основательницы и исполнительного директора Jane Kaerajook OÜ Яне Кальюлайд, первая краудфандинговая кампания Jane Kaerajook OÜ на платформе Fundwise была успешной, и овсяное молоко для барист «Jane kaerajook», хорошо приняли на эстонском рынке.
    Целью второй кампании по привлечению инвестиций является запуск производства нового растительного молока в Украине.
    «На основании договора субподряда мы хотим передать производство нового продукта заводу по производству растительного молока под Киевом, в Украине. Это сознательный и принципиальный выбор. Таким образом, вместе с нашими партнерами и инвесторами мы можем внести свой вклад в поддержку украинской экономики в крайне сложное для украинского государства, народа и бизнеса время. Завод в Украине способен предложить очень хорошее качество и в то же время конкурентоспособную цену», — сказала Кальюлайд.
    Кампания по привлечению средств проводится с 10 июня по 10 июля на краудфандинговой платформе Fundwise.

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