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25 июня 2022 в 9:17 Поделиться:









Стрельба в Осло: погибли два человека

Фото: Scanpix

Два человека убиты, около двух десятков получили ранения при нападении, совершенного в одном из ночных заведений в центре норвежской столицы.

Во время стрельбы в одном из ночных клубов в Осло в ночь на субботу, 25 июня, погибли два человека, пишет Deutsche Welle . Несколько человек получили ранения. Вскоре после инцидента неподалеку от места преступления задержан подозреваемый.

Как сообщила газета Aftenposten, по меньшей мере десяти гостям ночного клуба оказана медицинская помощь. Трое из них серьезно пострадали.

На данный момент инцидент не классифицируется как теракт.