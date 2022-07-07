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    В Нарвском промпарке запустили новый цех завода Aquaphor

    Цеха завода Aquaphor в Нарвском промышленном парке.Фото: Andras Kralla

    В Нарвском промпарке в среду 6 июля запущена вторая очередь завода по производству очистного оборудования Aquaphor. С ее запуском число рабочих мест на предприятии выросло до 300.

    «Мы начали в новых помещениях программу очень значительного расширения производства систем для промышленной, медицинской, коммерческой, сельскохозяйственной (очистки воды). Мир переходит с обычной водопроводной на высокочистую воду», — заявил на открытии цеха президент Aquaphor Йозеф Шмидт, его слова передает «Актуальная камера».
    Площадь нового цеха составила 11 000 квадратных метров.
    Отметим, что завод Aquaphor в Эстонии работает уже 8 лет в городах Нарва и Силламяэ. В марте 2021 года был подписан протокол о намерении, согласно которому, компания построит в Нарвском промышленном парке флагманское предприятие площадью до 110 000 квадратных метров, так называемый «мегазавод».

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