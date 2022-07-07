Экономист Swedbank: стремительный рост цен начал сдерживать потребление

В июне потребительские цены выросли на 22% в годовом исчислении и почти на 3% в месячном. Рост цен в стране ускорился и уже начал сдерживать потребление, отмечает старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Главный экономист Swedbank Лийз Эльмик. Фото: Рауль Меэ

На долю энергии пришлось более половины июньского прироста общей потребительской корзины. Цены на электроэнергию выросли более чем в два раза, а на газ – более чем в три раза.