Стоимость газа в Европе вновь превысила 1900 долларов за тысячу кубометров
Как сообщает РБК, биржевая цена газа на площадке ICE Futures вновь превысила 1900 долларов за тысячу кубометров.
Подземное газовое хранилище в Латвии (иллюстративное фото),Фото: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix
Сегодня в первой половине дня стоимость газового фьючерса на август на хабе TTF в Нидерландах достигла 179,75 евро за мегаватт-час (или 1922,85 долларов за тысячу кубометров с учетом текущего курса), информирует РБК.
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