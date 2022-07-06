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    Глава Eesti Energia: государство должно объявить чрезвычайную ситуацию

    Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер считает, что если СПГ-терминал не появится в нашей газовой сети ближайшей осенью, то зимой возникнет дефицит газа.Фото: Liis Treimann

    По мнению председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, государство должно объявить чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия уверенности в том, что природного газа хватит на зимний период – в Министерстве экономики же считают, что чрезвычайные ситуации скорее следует объявлять местным самоуправлениям, пишет rus.err.ee.

    «Чрезвычайную ситуацию с газоснабжением следует объявить как можно скорее, чтобы предприятия центрального отопления и промышленные пользователи могли в порядке исключения обратиться в Департамент окружающей среды с ходатайством о внесении изменений в их комплексные экологические разрешения. Если мы не начнем заниматься этим сейчас, то к началу отопительного сезона будет уже слишком поздно начинать вносить изменения», – сказал Суттер, пояснив, что если СПГ-терминал не появится в нашей газовой сети ближайшей осенью, то зимой возникнет дефицит газа.
    Изменения в комплексном экологическом разрешении необходимы, чтобы вместо газа использовать для отопления сланцевое масло или другое, еще более загрязняющее окружающую среду топливо; вместе с разрешением также должно быть предоставлено исключение, позволяющее обойти строгие экологические требования, поскольку без него компаниям придется покупать дорогие фильтры, которые не позволяют остаткам сланцевого масла попадать в окружающую среду.
    Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар согласился с тем, что компании центрального отопления на всякий случай должны быть готовы заменить газ другим топливом: «Там действительно необходимо объявить чрезвычайную ситуацию в местном самоуправлении, чтобы можно было использовать другие виды топлива в центральном отоплении в течение длительного периода времени. Однако нет прямой необходимости объявлять общегосударственную чрезвычайную ситуацию на рынке газа».
    Суттер с этим не согласен: «Местные самоуправления спросят, почему мы должны объявлять чрезвычайную ситуацию с центральным отоплением, если нет чрезвычайной ситуации с поставками газа, – сказал глава Eesti Energia. – Это замкнутый круг, и кто-то должен сделать первый шаг».

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