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    В Клайпеду поступили запасы газа для Эстонии на сентябрь

    Eesti Gaas закупила LNG-газ в сотрудничестве с польской государственной газовой и энергетической компанией PGNiG. Фото: Eesti Gaas

    Вчера вечером норвежский газовый танкер Arctic Princess доставил в литовский порт Клайпеды очередную партию закупленного Eesti Gaas сжиженного природного газа (LNG). Это уже третья подряд крупная поставка газа, которая обеспечит газоснабжение потребителей до конца сентября, сообщает пресс-служба компании.

    «Сегодня мы работаем над объемами на осень и зиму, а также – как и весь газовый рынок и клиенты – ждем завершения строительства LNG-терминала в Палдиски», – сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
    «Газовый рынок в настоящее время резко разворачивается в сторону LNG – страны поддерживают строительство терминалов, а продавцы ищут новых долгосрочных поставщиков. Переход на LNG вполне осуществим, и газ остается лучшим возобновляемым источником энергии, как это официально признает и Европейский союз», – отметил Каасик.
    Как и в случае состоявшихся в мае и июне поставок, Eesti Gaas закупила LNG в сотрудничестве с польской государственной газовой и энергетической компанией PGNiG. В ближайшие дни на плавучем терминале Independence будет осуществляться бункеровка LNG, после чего газ будет поступать в Эстонию по литовским и латвийским трубопроводам. Ходящий под норвежским флагом построенный в 2006 году Arctic Princess имеет длину 288 метров и ширину 49 метров.
    Компания Eesti Gaas начала использовать малый клайпедский LNG-терминал в Литве еще в 2017 году. В 2019 году был подписан договор с Klaipedos Nafta, после чего началась закупка LNG и его перекачка в газовую сеть посредством плавучего терминала Independence. Кроме того, компания уже много лет поставляет автоцистерны с LNG из разных стран – для бункеровки судов и для промышленных потребителей, находящихся вне газовой сети.
    Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан). В Финляндии, Латвии, Литве и Польше Eesti Gaas действует под брендом Elenger. У концерна 50 000 клиентов и 240 работников.

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