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    В Италии из-за забастовки отменены сотни авиарейсов

    В воскресенье работу приостановили сотрудники национального управления гражданской авиации ENAV, а также авиакомпаний Ryanair, EasyJet и Volotea.Фото: ANDREAS SOLARO, Scanpix

    В Италии бастуют сотрудники нескольких авиакомпаний и управления гражданской авиации. В итоге в аэропортах по всей стране отменены многочисленные рейсы.

    Более 200 авиарейсов отменены в воскресенье, 17 июля, в аэропортах по всей Италии. В основном это коснулось внутренних рейсов. Однако из Милана не вылетели и самолеты во Франкфурт-на-Майне и Берлин, а из аэропортов Рима – среди прочего, в Париж, Амстердам, Лондон и Цюрих, передает DW.
    Причиной отмены рейсов стала предупредительная четырехчасовая забастовка, к которой призвали несколько итальянских профсоюзов. Они сообщили, что работу остановили сотрудники национального управления гражданской авиации ENAV, а также авиакомпаний Ryanair, EasyJet и Volotea.
    Причиной проведения забастовки стал конфликт между авиакомпаниями и профсоюзами вокруг прав работников, условий труда и выплаты минимальной заработной платы в отрасли гражданской авиации.

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