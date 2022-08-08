ДВ приглашают на бесплатный oнлайн-мастер-класс по ораторскому искусству
«Деловые ведомости» приглашают 11 августа на бесплатный oнлайн-мастер-класс по ораторскому искусству.
Дмитрий Калязин, тренер топ-менеджеров, публичных личностей, руководителей и владельцев бизнеса. Создатель технологии актерского мастерства для бизнеса и жизни.Фото: личный архив
На протяжении всей жизни нам приходится выступать публично. Как перестать суетиться и начать свободно выступать перед публикой. Простая, логичная и проверенная технология, которая действительно работает. Не про дикцию, не про жесты и не про интонацию.
Приглашаем на бесплатный мастер-класс по ораторскому искусству!
КАКИЕ НАВЫКИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
⁃ Как добиться чувства комфорта во время выступлений и съёмок видео
⁃ Основные творческие принципы выступления
⁃ Как классифицировать эмоции, чтобы свободно ориентироваться в них и контролировать ход выступления
⁃ В чем сила эмоционального управления во время выступлений
⁃ Как удержать внимание и интерес аудитории
⁃ Как вызывать доверие у публики
⁃ Как «не вылетать» в непредвиденных ситуациях
⁃ Как определить эмоциональный уровень подачи информации, в котором тебе комфортно и ты убедительный
Целевая группа: специалисты, менеджеры, руководители, предприниматели
Четверг 11.08.2022 в 19:00
Длительность: 1,5 часа
Ссылку на Zoom вы получите 11.08.
Вопросы и дополнительная информация: Алена Стадник, организатор вебинара, [email protected], +372 5816 2318
Регистрация здесь.