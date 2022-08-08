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Алёна Стадник

8 августа 2022 в 8:27 Поделиться:









ДВ приглашают на бесплатный oнлайн-мастер-класс по ораторскому искусству

«Деловые ведомости» приглашают 11 августа на бесплатный oнлайн-мастер-класс по ораторскому искусству.

Дмитрий Калязин, тренер топ-менеджеров, публичных личностей, руководителей и владельцев бизнеса. Создатель технологии актерского мастерства для бизнеса и жизни. Фото: личный архив

На протяжении всей жизни нам приходится выступать публично. Как перестать суетиться и начать свободно выступать перед публикой. Простая, логичная и проверенная технология, которая действительно работает. Не про дикцию, не про жесты и не про интонацию.

Приглашаем на бесплатный мастер-класс по ораторскому искусству!

КАКИЕ НАВЫКИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

⁃ Как добиться чувства комфорта во время выступлений и съёмок видео

⁃ Основные творческие принципы выступления

⁃ Как классифицировать эмоции, чтобы свободно ориентироваться в них и контролировать ход выступления

⁃ В чем сила эмоционального управления во время выступлений

⁃ Как удержать внимание и интерес аудитории

⁃ Как вызывать доверие у публики

⁃ Как «не вылетать» в непредвиденных ситуациях

⁃ Как определить эмоциональный уровень подачи информации, в котором тебе комфортно и ты убедительный

Целевая группа: специалисты, менеджеры, руководители, предприниматели