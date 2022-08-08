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    ДВ приглашают на бесплатный oнлайн-мастер-класс по ораторскому искусству

    «Деловые ведомости» приглашают 11 августа на бесплатный oнлайн-мастер-класс по ораторскому искусству.

    Дмитрий Калязин, тренер топ-менеджеров, публичных личностей, руководителей и владельцев бизнеса. Создатель технологии актерского мастерства для бизнеса и жизни.Фото: личный архив
    На протяжении всей жизни нам приходится выступать публично. Как перестать суетиться и начать свободно выступать перед публикой. Простая, логичная и проверенная технология, которая действительно работает. Не про дикцию, не про жесты и не про интонацию.
    Приглашаем на бесплатный мастер-класс по ораторскому искусству!
    КАКИЕ НАВЫКИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
    ⁃ Как добиться чувства комфорта во время выступлений и съёмок видео
    ⁃ Основные творческие принципы выступления
    ⁃ Как классифицировать эмоции, чтобы свободно ориентироваться в них и контролировать ход выступления
    ⁃ В чем сила эмоционального управления во время выступлений
    ⁃ Как удержать внимание и интерес аудитории
    ⁃ Как вызывать доверие у публики
    ⁃ Как «не вылетать» в непредвиденных ситуациях
    ⁃ Как определить эмоциональный уровень подачи информации, в котором тебе комфортно и ты убедительный
    Целевая группа: специалисты, менеджеры, руководители, предприниматели

    Четверг 11.08.2022 в 19:00

    Длительность: 1,5 часа

    Ссылку на Zoom вы получите 11.08.

    Вопросы и дополнительная информация: Алена Стадник, организатор вебинара, [email protected], +372 5816 2318

    Регистрация здесь.

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