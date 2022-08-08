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    Немецкие пенсионеры бронируют зимние туры в теплые страны, чтобы не платить за отопление

    Путевка в формате «все включено» обойдется пожилым немцам в несколько раз дешевле трат на отопление. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Пенсионеры из Германии начали массово бронировать туры в теплые страны, чтобы не платить зимой за отопление, цена на которое в стране резко подскочила. Самыми популярными направлениями на осень и зиму стали Тунис, Турция, Египет, Канарские острова и острова Карибского бассейна, сообщает «Секрет фирмы».

    Путевка в формате «все включено» обойдется пожилым немцам в несколько раз дешевле трат на отопление.
    «Экономия на отоплении станет одним из ключевых факторов спроса на туристическом рынке Германии в наступающем зимнем сезоне», – отмечает немецкое издание Bild.
    Оно приводит в пример пожилую пару из Нижней Саксонии, которая в январе отправится на 8 недель в Тунис. На поездку они планируют потратить €1800, тогда как только за жильё и отопление за месяц дома зимой им придется отдать порядка €1000.
    Спастись от чрезмерных трат за коммунальные услуги в южных странах собираются не только пенсионеры. Обороты набирает тренд на релокацию сотрудников – многие компании уже ищут варианты переноса бизнеса на юг.
    Ранее чешские эксперты представили несколько сценариев газового кризиса в Европе. По их мнению, «горячие ванны станут роскошью» для европейцев: в будущем жителям ЕС придется реже проветривать жилища и убавить температуру воды. Также они считают, что Европе лучше перейти на закупки газа у Норвегии, Алжира и Азербайджана.

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