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10 августа 2022 в 6:59 Поделиться:









Цены на оливковое масло вырастут на 25% из-за глобальной жары

Влияние аномальной жары на производство оливкого масла является «катастрофическим», говорит менеджер по экспорту Acesur. Фото иллюстративное. Фото: Carolyn Lessard

Испанская компания Acesur, которая поставляет оливковое масло по всему миру, предупреждает о значительном росте цен из-за жаркой погоды, пишет BBC.

Испания производит почти половину оливкового масла в мире, однако в последние недели в стране, как и в других частях Западной Европы, наблюдается экстремальная жара и отсутствие дождей. Acesur производит более 200 000 тонн оливкового масла в год, экспортируя его в более чем 100 стран. Испанские производители в целом изготавливают порядка 1,4 млн тонн оливкового масла в год.

Менеджер по экспорту компании Мигель Колменеро говорит, что влияние аномальной жары на производство является «катастрофическим». Acesur прогнозирует падение урожая в как в этом году, так и в следующем, в случае, если оливковые деревья не смогут вырастить новые ветви из-за нехватки воды.

При этом в мире спрос на оливковое масло вырос. Одна из причин – перебои с поставками подсолнечного масла из Украины, из-за которых люди переходят на оливковое масло в качестве альтернативы.

Все это окажет прямое влияние на стоимость оливкового масла. Поскольку многие компании уже подписали 12-месячные контракты с розничными торговцами, потребители увидят рост цен с задержкой.

Колменеро поясняет, что примерно через три-четыре месяца оливковое масло для потребителей подорожает на 20-25%.