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    173-й день войны в Украине: ВСУ отбили более десяти атак, Россия объявила о захвате населенного пункта

    Россия снова пыталась наступать в Донецкой области (на фото - Бахмут)Фото: Scanpix

    Идет 173-й день войны России в Украине. Главное, что случилось к полудню 15 августа.

    Украинские военные отразили штурмы на Славянском, Краматорском и Авдеевском направлениях. В направлении Бахмута у российских войск поначалу были частичные успехи, но позже и это наступление было отбито, пишет Генштаб ВСУ. Восемь атак были отражены в Луганской области. ВСУ снова нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области.
    Министерство обороны России сообщило о захвате населенного пункта Уды в Харьковской области
    200 российских солдат были убиты за прошедшие сутки, пишет Генштаб ВСУ. Вчера Минобороны РФ сообщало об убийстве 275 солдат ВСУ.
    Четыре человек погибли, 18 получили ранения в результате обстрела Донецкой, Запорожской и Харьковской областей, пишет «Украинская правда». Обстрелы Запорожской области велись близ АЭС. Два человека погибли, один получил ранения в результате того, что люди подорвались на мине на пляже в Одесской области.
    Один человек погиб в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, утверждает т.н. «штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики».
    ВСУ ударили по штабу ЧВК «Вагнер», «засвеченный» российским военным корреспондентом.
    Украина планирует продлить военное положение и всеобщую мобилизацию до 20 ноября.
    России не удастся полностью захватить Донецкую область, считает Британская разведка.
    Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что зимой могут быть проблемы с теплоснабжением, температура в квартирах может оказаться на 1-2 градуса ниже нормы и призвал запастись теплой одеждой и одеялами.
    Российское военное командование покинуло Херсон по соображениям безопасности, утверждает заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
    Из Херсонской области выехали 50% населения, пишет «Укринформ» . Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает оставшихся жителей также эвакуироваться, т.к. впереди трудная зима.
    Семьи российских военных вывозят из оккупированного Мелитополя, утверждает мэр города.
    Продажи недвижимости в Украине упали в восемь раз.
    Правительство Латвии хочет ограничить использование русского языка на рабочем месте и в общественных местах.

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