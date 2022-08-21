  • Поделиться:

    Греческая экономика официально вышла из под внешнего контроля ЕС

    Фото: ALKIS KONSTANTINIDIS, Reuters/Scanpix

    Греция официально освободилась от усиленного внешнего контроля со стороны ЕС. Ранее в апреле страна досрочно погасила кредит Международного валютного фонда, и последовательно в течение нескольких лет снижала объем внешнего долга.

    Внешнее наблюдение за греческой экономикой действовало в течение 12 лет, оно было введено после того, как во время кризиса 2010 года страна оказалась на грани дефолта. Экономику тогда удалось удержать на плаву только благодаря крупным международным заимствованиям.
    Освобождение от финансового контроля, официально отмененного 20 августа, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис назвал «историческим днем для Греции и всех греков», — его слова цитирует русская служба DW. Поздравил греков с улучшением финансового состояния страны и комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. "«Сегодня Греция закрывает трудную главу в своей долгой и славной истории», — заявил он. По мнению еврокомиссара, успехи Греции тем более впечатляют с учетом того, что они достигнуты в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса, вызванного вторжением России в Украину.
    Снятие усиленного надзора над экономикой стало возможным благодаря тому, что Греция начала досрочно гасить часть обязательств перед внешними кредиторами. Так, в начале апреля страна на два года раньше срока выплатила задолженность по кредиту перед Международным валютным фондом.
    В то же время внешний долг Греции остается самым высоким в еврозоне, пусть и последовательно снижающимся в последние несколько лет. В конце 2021 года он составил 197,1% от ВВП, а в конце 2020 — 206,3%. По прогнозам греческого правительства, к концу нынешнего года объем задолженности удастся сократить до 189,6% от ВВП.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Прогноз: цены на газ и электричество к весне могут вырасти еще в несколько раз
Генсек ООН: продовольствие и удобрения из России должны свободно поступать на рынок
В цифрах: что означает балтийское единство на электробирже?
Влияние санкций
Первая из арестованных супер-яхт российских олигархов уйдет с молотка
По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.
По решению суда Гибралтара, арестованная яхта Axioma основателя российской сталелитейной компании ТМК Дмитрия Пумпянского будет продана с аукциона. Деньги пойдут на погашение долгов магната перед американским банком JP Morgan.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Министр об энергокризисе: прозрачность биржи необходимо увеличить
Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут сказала
Министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут сказала
Все новости для инвесторов
Молодые и деловые
«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.
Все статьи студентов Летней школы журналистики
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
«Выбери меня, выбери мои налоги!» Пожалуйста, не надо!
Если политические партии выстроят выборы в Рийгикогу на дебатах о том, какие налоги должны вырасти, экономику будет ждать неизбежное падение, предупреждает экономический аналитик Пеэтер Таммисту.
Если политические партии выстроят выборы в Рийгикогу на дебатах о том, какие налоги должны вырасти, экономику будет ждать неизбежное падение, предупреждает экономический аналитик Пеэтер Таммисту.
Все мнения
Эпицентр
Промышленность под ударом: из-за высоких цен на электроэнергию предприятия ставят производство на паузу
Некоторые крупные промышленные предприятия в Эстонии вынуждены временно останавливать производство из-за роста цен на электроэнергию. Проблема серьезная, констатирует глава компании Kunda Nordic Tsement Меэлис Эйнстейн.
Некоторые крупные промышленные предприятия в Эстонии вынуждены временно останавливать производство из-за роста цен на электроэнергию. Проблема серьезная, констатирует глава компании Kunda Nordic Tsement Меэлис Эйнстейн.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: свершилось! Инфляция всего-то ничего: 8,5%
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение