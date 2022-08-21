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21 августа 2022 в 7:07 Поделиться:









Греческая экономика официально вышла из под внешнего контроля ЕС

Фото: ALKIS KONSTANTINIDIS, Reuters/Scanpix

Греция официально освободилась от усиленного внешнего контроля со стороны ЕС. Ранее в апреле страна досрочно погасила кредит Международного валютного фонда, и последовательно в течение нескольких лет снижала объем внешнего долга.

Внешнее наблюдение за греческой экономикой действовало в течение 12 лет, оно было введено после того, как во время кризиса 2010 года страна оказалась на грани дефолта. Экономику тогда удалось удержать на плаву только благодаря крупным международным заимствованиям.

Освобождение от финансового контроля, официально отмененного 20 августа, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис назвал «историческим днем для Греции и всех греков», — его слова цитирует русская служба DW . Поздравил греков с улучшением финансового состояния страны и комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони. "«Сегодня Греция закрывает трудную главу в своей долгой и славной истории», — заявил он. По мнению еврокомиссара, успехи Греции тем более впечатляют с учетом того, что они достигнуты в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса, вызванного вторжением России в Украину.

Снятие усиленного надзора над экономикой стало возможным благодаря тому, что Греция начала досрочно гасить часть обязательств перед внешними кредиторами. Так, в начале апреля страна на два года раньше срока выплатила задолженность по кредиту перед Международным валютным фондом.

В то же время внешний долг Греции остается самым высоким в еврозоне, пусть и последовательно снижающимся в последние несколько лет. В конце 2021 года он составил 197,1% от ВВП, а в конце 2020 — 206,3%. По прогнозам греческого правительства, к концу нынешнего года объем задолженности удастся сократить до 189,6% от ВВП.