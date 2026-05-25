Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,73%312,23
  • OMX Riga0,2%896,79
  • OMX Tallinn0,31%2 112,4
  • OMX Vilnius0,75%1 448,88
  • S&P 5000,37%7 473,47
  • DOW 300,58%50 579,7
  • Nasdaq 0,19%26 343,97
  • FTSE 1000,22%10 466,26
  • Nikkei 2252,87%65 158,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,21
  • OMX Baltic0,73%312,23
  • OMX Riga0,2%896,79
  • OMX Tallinn0,31%2 112,4
  • OMX Vilnius0,75%1 448,88
  • S&P 5000,37%7 473,47
  • DOW 300,58%50 579,7
  • Nasdaq 0,19%26 343,97
  • FTSE 1000,22%10 466,26
  • Nikkei 2252,87%65 158,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,21

Главы промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа видят признаки восстановления экономики

Руководители промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа ожидают в ближайшее время роста объемов и оборота – за одним исключением. В Estonian Cell, которая столкнулась с трудностями из-за высоких цен на энергию, говорят, что летом расходы ниже, но последствия особенно холодного начала года компания ощущает до сих пор.
Холодные зимние месяцы 2026 года поставили Estonian Cell в положение, финансовые последствия которого компания будет ощущать еще долго.
  • Холодные зимние месяцы 2026 года поставили Estonian Cell в положение, финансовые последствия которого компания будет ощущать еще долго.
  • Foto: Andras Kralla
Руководитель завода производителя дверей Jeld-Wen Eesti Артур Шевтшук с оптимизмом смотрит в будущее: «Вижу, что рынок постепенно восстанавливается».
На заводе Jeld-Wen в Раквере сейчас в работе несколько проектов, которые, по словам Шевтшука, усилят предприятие в целом и помогут в ближайшие пару лет нарастить оборот на 3-4 млн евро.
«Есть надежда, что мы сможем привлечь в Раквере и более крупную инвестицию, ради которой команда очень много работает», – рассказал глава завода. Однако инвестиционный план пока находится на ранней стадии, и, по словам Шевтшука, подробнее говорить об этом сейчас нельзя.

Статья продолжается после рекламы

Концерн Jeld-Wen считает экономическую среду Эстонии профессиональной и высоко ценит эстонцев. «При этом говорят, что эстонцы порой любят мыслить слишком мелко и что нам стоило бы мыслить шире», – добавил он.
Руководитель работающего в Ляэне-Вирумаа производителя машин Tamsalu EPT Таави Саарт также с оптимизмом смотрит в будущее. «От клиентов слышно, и по заказам тоже видно, что норвежский рынок восстанавливается, тогда как у Финляндии по-прежнему дела идут плохо», – отметил он.
Среди новых рынков Tamsalu EPT именно к Германии, хотя отмечает, что выйти туда точно будет непросто. «В Германию сложно выйти, но мы пробуем», – сказал Саарт.
Производитель машин, который в последнее время много инвестировал, видит возможности для роста оборота. Если в 2025 году выручка достигла 1,2 млн евро, то цель на 2026 год – 2 млн. «В этом направлении мы сейчас и движемся», – добавил он.
По словам члена правления завода по производству осиновой древесной массы Estonian Cell Райна Пярна, 2026 год был для компании тяжелым, главным образом из-за цен на энергию. «Все мы знаем, что январь-февраль были очень тяжелыми месяцами, и это принесло очень тяжелое начало года и нам. Но к настоящему времени правительство сделало первое позитивное изменение в законе для таких энергоемких предприятий, как наше, что помогает немного снизить расходы в части платы за возобновляемую энергию. Однако если учитывать дополнительные сборы, то расходы на электроэнергию все равно выше, чем были в прошлом году, – пояснил Пярн. – Это новая реальность».
В отношении ближайших месяцев Пярн настроен позитивно, поскольку летние месяцы с точки зрения энергии более выгодны. Объемы, правда, растут, но закрывать дыры января и февраля все же еще приходится. «Запланированного результата к концу года мы, скорее всего, все-таки не достигнем», – отметил Пярн. По его словам, на прибыль в этом году рассчитывать не приходится.
Пярн также добавил, что из-за высоких цен на энергию Estonian Cell пришлось провести сокращения и изменить производственные графики: «Каждый месяц у нас запланирована остановка производства на 7-10 дней».
Tööstusuudised eetris
Lääne-Virumaa tööstus näeb taastumise märke, kuid energiasurve püsib
00:00
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Райнер Саад напоминает, что ценовой ориентир не является реальным потолком для акции, а представляет собой лишь мнение аналитика на основе информации, доступной в конкретный момент.
  • 22.05.26, 08:32
Реальность превзошла прогнозы, потенциал роста виден в секторах, остававшихся в тени
Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть на подписании меморандума заявил, что ему нравятся проекты стоимостью в миллиард евро.
  • 14.05.26, 19:06
«Покупатели уже есть»: что стоит за проектом норвежского водородного завода в Пярну
Из крупных проектов Adven Eesti в 2025 году был завершен экономайзер Раквереской когенерационной станции.
  • 13.05.26, 17:53
Прибыль теплоэнергетической компании резко упала
Дискуссия на конференции Tark Tööstus 2026.
  • 20.04.26, 14:19
Предприниматели: дайте нам спокойствие, а промышленность подтянется следом
Сафари на катерах с Adrenaator в карьере Айду
  • KM
  • 29.04.26, 17:47
11 оригинальных идей, как вдохнуть новую энергию в вашу команду в Ида-Вирумаа
23 новых завода и производственных здания распределены по всей Эстонии, однако их концентрация все же выше в окрестностях Таллинна.
  • 03.04.26, 12:56
Большой обзор: в ближайший год в Эстонии откроются десятки новых производств
Общий объем инвестиций в новые производства – почти 328 млн евро

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.05.26, 13:12
Глава Finnair: мы должны готовиться к худшему сценарию, и это новая норма
2
Новости
  • 23.05.26, 14:13
SEB объединяет банки стран Балтии в единую структуру и становится крупнейшим кредитным учреждением Эстонии
Подразделения Латвии и Литвы продолжат работу как филиалы эстонского банка
3
Новости
  • 24.05.26, 13:44
Редкий на дорогах Эстонии автомобиль вынуждал владельца ездить заправляться даже в Ригу
4
Новости
  • 22.05.26, 17:00
Глава Balbiino уходит с должности спустя 15 лет. «Возьму длительный отпуск»
5
Новости
  • 21.05.26, 18:59
Кризис в морской логистике между Эстонией и Швецией: уход судна Tallink вызвал панику среди перевозчиков
6
Новости
  • 20.05.26, 13:27
При строительстве Rail Baltic пропадут сотни тысяч тонн полезного ископаемого. «Это расточительство»

Последние новости

Инвестор Тоомас
  • 25.05.26, 19:08
Темная сторона Nvidia: когда рекорд превращается в минимум, игра становится опасной
Новости
  • 25.05.26, 18:13
Крупный проект Хяэля и Мийля в Палдиски обойдется в полмиллиарда евро
Новости
  • 25.05.26, 17:23
Система глушения в Калининграде перенаправляет украинские дроны в сторону Эстонии и Финляндии
Новости
  • 25.05.26, 16:20
Главы промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа видят признаки восстановления экономики
  • KM
Content Marketing
  • 25.05.26, 15:19
В RRK Liiva Keskus появится новая достопримечательность в виде современного и представительного бизнес-здания
Новости
  • 25.05.26, 15:11
Операционная прибыль Rotermann City Урмаса Сыырумаа сократилась в разы, а чистая прибыль превратилась в убыток
Новости
  • 25.05.26, 15:10
Газовая аномалия не заставила нарвитян скупать датчики, а многие проигнорировали запрет на использование газа
Новости
  • 25.05.26, 14:30
Прибыль оптового торговца Svensky Kaubandus сократилась почти на четверть

Сейчас в фокусе

Предпринимателю Хандо Ранду удалось приобрести водородный автомобиль выгодно. По его оценке, росту популярности водородных автомобилей мешает высокая цена как самих машин, так и топлива.
Новости
  • 24.05.26, 13:44
Редкий на дорогах Эстонии автомобиль вынуждал владельца ездить заправляться даже в Ригу
Сейчас флот Finnair насчитывает около 78–80 самолетов.
Новости
  • 23.05.26, 13:12
Глава Finnair: мы должны готовиться к худшему сценарию, и это новая норма
Глава банка SEB Аллан Парик.
Новости
  • 23.05.26, 14:13
SEB объединяет банки стран Балтии в единую структуру и становится крупнейшим кредитным учреждением Эстонии
Подразделения Латвии и Литвы продолжат работу как филиалы эстонского банка
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 23.05.26, 15:40
Трамп переворачивает систему грин-карт с ног на голову: иностранцы должны будут покинуть США
Скриншот с сайта Evion, на котором показан анализ поля.
Новости
  • 24.05.26, 10:51
16-летний подросток создал ИИ‑платформу, которая помогает фермерам экономить воду и удобрения
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала в Давосе, что раздробленная структура Европейского Союза тормозит развитие компаний.
Новости
  • 24.05.26, 15:15
Европа ищет свой Делавэр: сможет ли новый проект ЕС остановить бегство стартапов в США
«Я ухожу со спокойной душой и большой благодарностью», – сказала Кайдо Салуранд после 15 лет работы руководителем Balbiino.
Новости
  • 22.05.26, 17:00
Глава Balbiino уходит с должности спустя 15 лет. «Возьму длительный отпуск»
«Мы должны учитывать, что распознать киберугрозу становится все сложнее, ведь ИИ позволяет максимально реалистично имитировать системы защиты от мошенничества», — объясняет руководитель отдела ИТ Ахти Паю.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026