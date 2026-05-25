25.05.26, 16:20 Главы промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа видят признаки восстановления экономики Руководители промышленных предприятий Ляэне-Вирумаа ожидают в ближайшее время роста объемов и оборота – за одним исключением. В Estonian Cell, которая столкнулась с трудностями из-за высоких цен на энергию, говорят, что летом расходы ниже, но последствия особенно холодного начала года компания ощущает до сих пор.

Холодные зимние месяцы 2026 года поставили Estonian Cell в положение, финансовые последствия которого компания будет ощущать еще долго.

Руководитель завода производителя дверей Jeld-Wen Eesti Артур Шевтшук с оптимизмом смотрит в будущее: «Вижу, что рынок постепенно восстанавливается».

На заводе Jeld-Wen в Раквере сейчас в работе несколько проектов, которые, по словам Шевтшука, усилят предприятие в целом и помогут в ближайшие пару лет нарастить оборот на 3-4 млн евро.

«Есть надежда, что мы сможем привлечь в Раквере и более крупную инвестицию, ради которой команда очень много работает», – рассказал глава завода. Однако инвестиционный план пока находится на ранней стадии, и, по словам Шевтшука, подробнее говорить об этом сейчас нельзя.

Концерн Jeld-Wen считает экономическую среду Эстонии профессиональной и высоко ценит эстонцев. «При этом говорят, что эстонцы порой любят мыслить слишком мелко и что нам стоило бы мыслить шире», – добавил он.

Руководитель работающего в Ляэне-Вирумаа производителя машин Tamsalu EPT Таави Саарт также с оптимизмом смотрит в будущее. «От клиентов слышно, и по заказам тоже видно, что норвежский рынок восстанавливается, тогда как у Финляндии по-прежнему дела идут плохо», – отметил он.

Среди новых рынков Tamsalu EPT именно к Германии, хотя отмечает, что выйти туда точно будет непросто. «В Германию сложно выйти, но мы пробуем», – сказал Саарт.

Производитель машин, который в последнее время много инвестировал, видит возможности для роста оборота. Если в 2025 году выручка достигла 1,2 млн евро, то цель на 2026 год – 2 млн. «В этом направлении мы сейчас и движемся», – добавил он.

По словам члена правления завода по производству осиновой древесной массы Estonian Cell Райна Пярна, 2026 год был для компании тяжелым, главным образом из-за цен на энергию. «Все мы знаем, что январь-февраль были очень тяжелыми месяцами, и это принесло очень тяжелое начало года и нам. Но к настоящему времени правительство сделало первое позитивное изменение в законе для таких энергоемких предприятий, как наше, что помогает немного снизить расходы в части платы за возобновляемую энергию. Однако если учитывать дополнительные сборы, то расходы на электроэнергию все равно выше, чем были в прошлом году, – пояснил Пярн. – Это новая реальность».

В отношении ближайших месяцев Пярн настроен позитивно, поскольку летние месяцы с точки зрения энергии более выгодны. Объемы, правда, растут, но закрывать дыры января и февраля все же еще приходится. «Запланированного результата к концу года мы, скорее всего, все-таки не достигнем», – отметил Пярн. По его словам, на прибыль в этом году рассчитывать не приходится.

Пярн также добавил, что из-за высоких цен на энергию Estonian Cell пришлось провести сокращения и изменить производственные графики: «Каждый месяц у нас запланирована остановка производства на 7-10 дней».