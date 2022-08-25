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25 августа 2022 в 7:56 Поделиться:









Количество вакансий с возможностью удаленной работы за год выросло на 55%

Больше всего вакансий с гибким трудовым распорядком добавилось в сфере информационных технологий и в государственном секторе. Фото: Shutterstock

Согласно статистике портала поиска работы CVKeskus.ee, в первой половине этого года работодатели опубликовали на 55% больше предложений о вакансиях с возможностью удаленной работы, чем годом ранее. По сравнению же с 2019 годом количество вакансий с возможностью удаленной работы увеличилось более чем в четыре раза, сообщает пресс-служба CVKeskus.

Гибкий трудовой распорядок чаще всего предлагался в ИТ-секторе, где более чем две трети предлагаемых вакансий предусматривали возможность работать удаленно. Чаще среднего должности с возможностью удаленной работы встречались также в банковском, финансовом, государственном секторах, а также сферах маркетинга и телекоммуникаций, где гибкие условия работы предлагались более чем в трети офисных вакансий.