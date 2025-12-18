Деловые ведомости
  OMX Baltic0,34%303,14
  OMX Riga0,04%938,78
  OMX Tallinn0,4%2 001,92
  OMX Vilnius0,2%1 312,6
  S&P 5000,9%6 781,62
  DOW 300,26%48 010,01
  Nasdaq 1,5%23 033,46
  FTSE 1000,65%9 837,77
  Nikkei 225−1,03%49 001,5
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,14
  EUR/RUB0,00%93,71
  18.12.25, 19:21

«Работы здесь много – тяжелой и сложной». Скандальная топливная компания задолжала более 50 млн евро

Объем требований, предъявленных к палдиской бункеровочной компании NT Bunkering, стремительно растет, и банкротный управляющий не исключает, что в какой-то момент ему придется заняться розыском судов.
В отношении NT Bunkering одновременно ведется несколько производств, каждое из которых имеет важное значение для дела о банкротстве, отметил банкротный управляющий Маргус Лентсиус.
  • В отношении NT Bunkering одновременно ведется несколько производств, каждое из которых имеет важное значение для дела о банкротстве, отметил банкротный управляющий Маргус Лентсиус.
  • Foto: Андрас Кралла
В четверг в Харьюском уездном суде впервые собрались кредиторы обанкротившегося предприятия NT Bunkering. Заседание прошло за закрытыми дверями, однако после него банкротный управляющий Маргус Лентсиус дал комментарии журналистам. По его словам, дело о банкротстве изобилует сложностями.
