«Работы здесь много – тяжелой и сложной». Скандальная топливная компания задолжала более 50 млн евро

В отношении NT Bunkering одновременно ведется несколько производств, каждое из которых имеет важное значение для дела о банкротстве, отметил банкротный управляющий Маргус Лентсиус.
Foto: Андрас Кралла
В четверг в Харьюском уездном суде впервые собрались кредиторы обанкротившегося предприятия NT Bunkering. Заседание прошло за закрытыми дверями, однако после него банкротный управляющий Маргус Лентсиус дал комментарии журналистам. По его словам, дело о банкротстве изобилует сложностями.
Банкротство NT Bunkering, когда-то зарабатывавшей миллионы, переросло в ожесточенный судебный спор. Руководитель компании обвиняет одного из владельцев в попытке рейдерского захвата, а организаторов банкротного производства — в сокрытии происходящего.
Северный порт Палдиски приобрела люксембургская компания, за которой стоит логистическая фирма с эстонско-финскими корнями. Пока что порт, однако, не перешел к новым владельцам – доля находится на нотариальном депозите в ожидании урегулирования старых проблем.
Между владельцами палдиского Северного порта разгорается серьезный конфликт — российский бизнес-партнер Сергей Пастерс обвиняет прозванного палдиским магнатом Алексея Чульца в сговоре с генеральным директором концерна и выведении активов из компании.
