  • OMX Baltic0,03%302,13
  • OMX Riga0,14%938,45
  • OMX Tallinn−0,1%1 993,92
  • OMX Vilnius0,18%1 310
  • S&P 500−0,09%6 794,32
  • DOW 300,39%48 303,94
  • Nasdaq −0,26%23 052,4
  • FTSE 1001,62%9 841,46
  • Nikkei 2250,26%49 512,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%94,18
  • 17.12.25, 12:28

Налоговые поступления стремительно растут

В октябре налоговые поступления выросли почти на 15% в годовом сравнении, а за первые десять месяцев года – на 11%.
Поступления от налога с оборота за десять месяцев выросли на 291 млн евро, сообщила заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента (НТД) Райли Роосимаа.
  • Foto: Raul Mee
По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), за первые десять месяцев 2025 года в государственный бюджет поступило 12,8 млрд евро налогов, а в октябре – около 1,4 млрд евро. По всем основным налогам, за исключением акциза на алкоголь, поступления за десять месяцев превысили уровень аналогичного периода прошлого года.
  • 12.12.25, 12:51
Приближается срок уплаты второй части автоналога
Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает владельцам и ответственным пользователям транспортных средств, что в понедельник, 15 декабря, наступает срок уплаты второй части налога на транспортное средство. Для семей с детьми и владельцев транспортных средств с сокращенным периодом налогообложения срок уплаты указан в недавно отправленном новом налоговом уведомлении.
Подсказка
  • 12.12.25, 15:46
Увеличить доход от инвестиций просто – нужно лишь правильно платить налоги
Чем больше денег в инвестициях, тем больше доход, подсказывает логика. Но как увеличить эту сумму, не меняя в бюджете ничего? Ответ кроется в своевременной уплате налогов.
Новости
  • 09.12.25, 19:19
Makromaania: повысит ли Рейнсалу налоги из-за бюджета Михала?
В среду будет принят государственный бюджет, который, помимо прочего, «не оставляет Рейнсалу ничего», как якобы прозвучало на пресс-конференции правительства Кристена Михала. Приведет ли это в ближайшие годы к неизбежному повышению налогов?
Инвестор Тоомас
  • 10.12.25, 12:38
Инвестор Тоомас: монополия банков – лишь вопрос времени
Инвестировать становится все удобнее и дешевле. Но кое-где монополия банков и фондов все еще сохраняется, что удерживает расходы инвестора на уровне выше среднего. Но я верю, что это лишь вопрос времени.
  • KM
Content Marketing
  • 05.12.25, 09:04
Ошибки инвесторов в Дубае. Потери 100 000.- евро
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения.По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимостииз Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.

