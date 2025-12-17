Налоговые поступления стремительно растут

Поступления от налога с оборота за десять месяцев выросли на 291 млн евро, сообщила заместитель генерального директора Налогово-таможенного департамента (НТД) Райли Роосимаа.
Foto: Raul Mee
По данным Налогово-таможенного департамента (НТД), за первые десять месяцев 2025 года в государственный бюджет поступило 12,8 млрд евро налогов, а в октябре – около 1,4 млрд евро. По всем основным налогам, за исключением акциза на алкоголь, поступления за десять месяцев превысили уровень аналогичного периода прошлого года.
