Назад 18.12.25, 16:27 Сасси: подсанкционная российская нефть ожидает выхода на рынок Цена сырой нефти на мировом рынке впервые с начала войны в Украине опустилась ниже 60 долларов США за баррель, что связано с уверенным оптимизмом относительно того, что при содействии США в ближайшее время удастся достичь соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией, пишет руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрека Сасси.

Иллюстративное фото.

Foto: Shutterstock

По его словам, предполагаемое перемирие снижает глобальные опасения, и участники рынка с нетерпением ждут восстановления баланса на нефтяном рынке.

«В связи с войной и санкциями, введенными в конце октября против “Роснефти” и “Лукойла”, России непросто находить покупателей на свою нефть, из-за чего значительная ее часть хранится в танкерах в море. В случае достижения мирного соглашения санкции будут сняты, риски поставок снизятся, и эта нефть снова начнет поступать на мировой рынок, что позволит учитывать ее при планировании объемов производства», – пояснил Сасси.

Среди причин нынешнего падения цен – то, что Россия вынуждена продавать нефть по заниженным ценам, чтобы вообще находить покупателей, в то время как страны ОПЕК+ в течение текущего года неоднократно увеличивали объемы добычи для защиты своей доли рынка и выполнения бюджетных показателей.

Статья продолжается после рекламы

Кроме того, на цену сырой нефти давят ослабленные экономические показатели Китая. Рост промышленного производства в Китае в ноябре составил 4,8% и оказался ниже ожиданий, а также ниже октябрьского уровня. В ноябре заметно сократился и розничный товарооборот в Китае, отметил Сасси.

Аналогично сырой нефти, цены на готовую продукцию в последние пару недель удерживаются на стабильно более низком уровне или находятся в медленном нисходящем тренде.

«Для эстонских потребителей в рождественский месяц представилась хорошая возможность воспользоваться более низкими ценами на топливо, обусловленными глобальным ценовым давлением, а с учетом текущих тенденций можно ожидать, что ситуация останется схожей и в предстоящий праздничный период», – отметил Сасси.

От первого квартала нового года аналитики ожидают снижения цены Brent до 55 долларов США за баррель, поскольку прогнозируется дальнейший рост запасов и перепроизводство. Сдерживающим фактором падения цен остается производственная политика ОПЕК+ и продолжающееся пополнение запасов в Китае, что не позволяет цене нефти опуститься слишком низко.