Сасси: подсанкционная российская нефть ожидает выхода на рынок

Цена сырой нефти на мировом рынке впервые с начала войны в Украине опустилась ниже 60 долларов США за баррель, что связано с уверенным оптимизмом относительно того, что при содействии США в ближайшее время удастся достичь соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией, пишет руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрека Сасси.
- Иллюстративное фото.
- Foto: Shutterstock
По его словам, предполагаемое перемирие снижает глобальные опасения, и участники рынка с нетерпением ждут восстановления баланса на нефтяном рынке.
«В связи с войной и санкциями, введенными в конце октября против “Роснефти” и “Лукойла”, России непросто находить покупателей на свою нефть, из-за чего значительная ее часть хранится в танкерах в море. В случае достижения мирного соглашения санкции будут сняты, риски поставок снизятся, и эта нефть снова начнет поступать на мировой рынок, что позволит учитывать ее при планировании объемов производства», – пояснил Сасси.
Среди причин нынешнего падения цен – то, что Россия вынуждена продавать нефть по заниженным ценам, чтобы вообще находить покупателей, в то время как страны ОПЕК+ в течение текущего года неоднократно увеличивали объемы добычи для защиты своей доли рынка и выполнения бюджетных показателей.
Статья продолжается после рекламы
Кроме того, на цену сырой нефти давят ослабленные экономические показатели Китая. Рост промышленного производства в Китае в ноябре составил 4,8% и оказался ниже ожиданий, а также ниже октябрьского уровня. В ноябре заметно сократился и розничный товарооборот в Китае, отметил Сасси.
Аналогично сырой нефти, цены на готовую продукцию в последние пару недель удерживаются на стабильно более низком уровне или находятся в медленном нисходящем тренде.
«Для эстонских потребителей в рождественский месяц представилась хорошая возможность воспользоваться более низкими ценами на топливо, обусловленными глобальным ценовым давлением, а с учетом текущих тенденций можно ожидать, что ситуация останется схожей и в предстоящий праздничный период», – отметил Сасси.
От первого квартала нового года аналитики ожидают снижения цены Brent до 55 долларов США за баррель, поскольку прогнозируется дальнейший рост запасов и перепроизводство. Сдерживающим фактором падения цен остается производственная политика ОПЕК+ и продолжающееся пополнение запасов в Китае, что не позволяет цене нефти опуститься слишком низко.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Во вторник цена нефти Brent опустилась ниже отметки 60 долларов, достигнув минимального уровня с мая. Снижению способствовали спекуляции о возможном перемирии между Россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и следующих в Венесуэлу или из нее.
Совет ЕС вводит новые санкции в отношении физических лиц и организаций РФ, ответственных за гибридные атаки на страны Евросоюза. Соответствующее решение обнародовано в понедельник, 15 декабря.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения. По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимости из Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.