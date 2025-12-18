Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,34%303,14
  • OMX Riga0,04%938,78
  • OMX Tallinn0,4%2 001,92
  • OMX Vilnius0,2%1 312,6
  • S&P 5000,97%6 786,94
  • DOW 300,7%48 219,48
  • Nasdaq 1,34%22 996,63
  • FTSE 1000,13%9 787,12
  • Nikkei 225−1,03%49 001,5
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%93,77
  • 18.12.25, 16:27

Сасси: подсанкционная российская нефть ожидает выхода на рынок

Цена сырой нефти на мировом рынке впервые с начала войны в Украине опустилась ниже 60 долларов США за баррель, что связано с уверенным оптимизмом относительно того, что при содействии США в ближайшее время удастся достичь соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией, пишет руководитель по ценообразованию моторного топлива Circle K Индрека Сасси.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Shutterstock
По его словам, предполагаемое перемирие снижает глобальные опасения, и участники рынка с нетерпением ждут восстановления баланса на нефтяном рынке.
«В связи с войной и санкциями, введенными в конце октября против “Роснефти” и “Лукойла”, России непросто находить покупателей на свою нефть, из-за чего значительная ее часть хранится в танкерах в море. В случае достижения мирного соглашения санкции будут сняты, риски поставок снизятся, и эта нефть снова начнет поступать на мировой рынок, что позволит учитывать ее при планировании объемов производства», – пояснил Сасси.
Среди причин нынешнего падения цен – то, что Россия вынуждена продавать нефть по заниженным ценам, чтобы вообще находить покупателей, в то время как страны ОПЕК+ в течение текущего года неоднократно увеличивали объемы добычи для защиты своей доли рынка и выполнения бюджетных показателей.

Статья продолжается после рекламы

Кроме того, на цену сырой нефти давят ослабленные экономические показатели Китая. Рост промышленного производства в Китае в ноябре составил 4,8% и оказался ниже ожиданий, а также ниже октябрьского уровня. В ноябре заметно сократился и розничный товарооборот в Китае, отметил Сасси.
Аналогично сырой нефти, цены на готовую продукцию в последние пару недель удерживаются на стабильно более низком уровне или находятся в медленном нисходящем тренде.
«Для эстонских потребителей в рождественский месяц представилась хорошая возможность воспользоваться более низкими ценами на топливо, обусловленными глобальным ценовым давлением, а с учетом текущих тенденций можно ожидать, что ситуация останется схожей и в предстоящий праздничный период», – отметил Сасси.
От первого квартала нового года аналитики ожидают снижения цены Brent до 55 долларов США за баррель, поскольку прогнозируется дальнейший рост запасов и перепроизводство. Сдерживающим фактором падения цен остается производственная политика ОПЕК+ и продолжающееся пополнение запасов в Китае, что не позволяет цене нефти опуститься слишком низко.
