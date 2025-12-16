Назад 16.12.25, 09:51 Прокуратура обвиняет в коррупции двух политиков из Кохтла-Ярве Прокуратура направила в суд еще два уголовных дела: согласно обвинению, депутаты Кохтла-Ярвеского городского собрания Денис Вершинин и Заур Аббасов брали взятки от предпринимателя Николая Осипенко, скончавшегося в 2024 году.

Здание горуправы Кохтла-Ярве.

Foto: Andras Kralla

Дениса Вершинина, как рассказал корреспонденту ERR в Вирумаа Рене Кундла окружной прокурор Даниэль Тоом, обвиняют также в предоставлении ложных данных Таллиннскому университету: по версии следствия, он приобрел готовую бакалаврскую работу, представил ее вузе и на основании этого незаконно получил высшее образование, передает rus.err.ee.

В покупке бакалаврской работы, ее представлении в Таллиннский университет и, как следствие, незаконном получении высшего образования обвиняется также Елена Вершинина – чиновница из Кохла-Ярве, являющаяся супругой Дениса Вершинина.

Из 23 подозреваемых в рамках расследования дела о коррупции во властных структурах Кохтла-Ярве, ключевой фигурой которого был Николай Осипенко, как писал Rus.ERR, трое были осуждены в порядке согласительного производства: это бывший вице-мэр и экс-депутат Виталий Бородин, бывший депутат Владимир Эвве и экс-депутат Антон Диев, избранный и в новый созыв горсобрания, но пока не допущенный до работы в нем из-за судимости.

Статья продолжается после рекламы

Против 12 подозреваемых подозрения позднее сняли, еще против одного дело было закрыто в порядке оппортунитета.