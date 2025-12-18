Назад 18.12.25, 14:07 ОЭСР: Эстонии нужно активнее выявлять и расследовать подкуп иностранных чиновников Эстония добилась определённого прогресса в выполнении Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, однако стране по-прежнему необходимо существенно усилить выявление, расследование и правоприменение в этой сфере. К такому выводу пришла рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом.

Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом дала Эстонии ряд рекомендаций.

Foto: Achim Wagner

В отчёте отмечается, что первые приговоры по делам о подкупе иностранных должностных лиц, вынесенные в 2018 году, стали важной вехой. Вместе с тем с момента предыдущей оценки в 2014 году в Эстонии не было выявлено, расследовано или доведено до суда ни одного нового дела такого рода. По оценке рабочей группы, это не соответствует рискам, с которыми сталкиваются эстонские компании. В документе подчёркивается, что «плохие показатели правоприменения не соразмерны рискам подкупа иностранных должностных лиц, с которыми сталкиваются эстонские компании».