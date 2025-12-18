ОЭСР: Эстонии нужно активнее выявлять и расследовать подкуп иностранных чиновников

Эстония добилась определённого прогресса в выполнении Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, однако стране по-прежнему необходимо существенно усилить выявление, расследование и правоприменение в этой сфере. К такому выводу пришла рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом.
- Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом дала Эстонии ряд рекомендаций.
- Foto: Achim Wagner
В отчёте отмечается, что первые приговоры по делам о подкупе иностранных должностных лиц, вынесенные в 2018 году, стали важной вехой. Вместе с тем с момента предыдущей оценки в 2014 году в Эстонии не было выявлено, расследовано или доведено до суда ни одного нового дела такого рода. По оценке рабочей группы, это не соответствует рискам, с которыми сталкиваются эстонские компании. В документе подчёркивается, что «плохие показатели правоприменения не соразмерны рискам подкупа иностранных должностных лиц, с которыми сталкиваются эстонские компании».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В Коммунальном департаменте системные проблемы с госзакупками, вице-мэры периодически пускаются в самоволку, бывший партнер попытался заключить пакт со злейшим политическим конкурентом, но мэр Таллинна Евгений Осиновский уверен: в город вернулась демократия, и горожане еще это оценят.
Управление принадлежащими городу Нарва обществами страдает по причине частой смены власти, во время которой советы этих обществ обновляются почти каждый год, говорится в опубликованном сегодня отчете Госконтроля. Госконтроль также установил, что после коррупционного дела AS Narva Vesi в 2019 году город Нарва не подверг коррупционный случай критическому пересмотру и не изменил акценты.
Генеральный директор Go Group Юри Этверк выразил обеспокоенность растущей бюрократией в Эстонии, отметив, что каждый новый регламент или требование, обозначаемое трехбуквенной аббревиатурой, требует выделения дополнительного сотрудника с половинной загрузкой для его выполнения. Этверк подчеркнул, что бюрократические нагрузки увеличивают операционные расходы компаний и снижают их конкурентоспособность.
Рынок недвижимости Дубая привлекает инвесторов быстрым развитием и перспективой высокой доходности. Так оно и есть, но бывают и исключения. По словам лицензированного в Дубае агента по недвижимости из Эстонии Игоря Кинга, иногда к нему обращаются покупатели, которые приняли решение без консультации опытного специалиста и столкнулись с неприятными последствиями. Все случаи, которыми Кинг делится, взяты из реальной практики и связаны с клиентами из Эстонии.