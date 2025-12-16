«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой

Владелец недавно обанкротившегося производителя металлоконструкций Сергей Лысиков, пострадавший из-за непорядочного партнера, столкнулся с трудностями уже в другой своей компании – Torupainutus лишилась счета в Swedbank. Предприниматель в ярости и считает, что у банка не было на это никаких оснований.
Когда компания Tehnokeskus с двадцатилетним стажем на рынке металлоконструкций обанкротилась
, ее руководитель Сергей Лысиков говорил ДВ, что не собирается опускать руки и продолжит бизнес в других своих фирмах: «А что делать? Мы умеем только с металлом работать». Но и тут его ждали трудности.
В ноябре Swedbank
, где держала счет его вторая компания, Torupainutus
, запросил дополнительную информацию по оплате счетов некоторых эстонских фирм, рассказывает Лысиков. Компания, по его словам, предоставила все необходимые сведения. Однако затем банк уведомил бизнесмена, что изменит дневной и месячный лимит по операциям. При этом банк объяснял это вступившими в силу в последние годы государственными и международными нормами, которые позволяют ограничивать переводы по счетам, относительно чьих владельцев банку не все понятно.
Основанная в 2005 году Tehnokeskus Сергея Лысикова и Александра Шепелева изготавливала, продавала и устанавливала различные металлоконструкции, винтовые и маршевые лестницы, ограждения и пр. Проблемы у фирмы начались в 2023 году, когда Налогово-таможенный департамент сначала заподозрил ее в отмывании денег через фирмы-однодневки, а затем потребовал заплатить подоходный налог, а также вернуть полученный возврат по налогу с оборота из-за того, что компании, связанные с Анти Вийгисалу, не подали отчет и не заплатили налоги. В ноябре 2025 года по требованию НТД компания была признана банкротом.
Банк сослался при этом на Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, чем шокировал Лысикова. «Я, конечно же, начал писать с просьбой объяснить, каким эстонским террористическим организациям и эстонским фирмам, связанным с этим, мы делали переводы (эта фирма с зарубежными клиентами не работает, все клиенты и поставщики только в Эстонии). Ответы пришли, просто отписки, никакой конкретики, только то, что решение не меняем, у вас все новые лимиты и точка», – рассказывает Лысиков.
Переписка между предпринимателем и банком со стороны Лысикова велась не слишком дипломатично. «Вы опять налили нам воды в уши и дали размытые формулировки, – пишет он. – Обязательно обратимся и в суд, но для этого нам надо знать и получить от вас КОНКРЕТНУЮ И ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, какие сделки нам надо обжаловать!!!» Не получив желаемого, он излагает позицию банка резко и иронично: «Мы тут законом прикрыты, так что утритесь, холопы».
Перепалка закончилась сообщением о том, что Swedbank разрывает договор обслуживания и закрывает счет. «Просто произвол какой-то, от нас банк хочет получить максимально подробную информацию, но сам при этом не дает вообще никакой, а кто возмущается, того проще закрыть, чем давать объяснения, и лучше просто прикрыться громкими фразами – финансирование терроризма. Почему нам ничего не объясняют, мы клиенты не месяц, не год, мы были с банком десятки лет, у нас нет другого счета, а вы просто взяли и выкинули клиента. Очень странно и неприятно после стольких лет работы с банком, причем такие ситуации сейчас повсеместно. У банков самих рыльце в пушку, и они теперь отыгрываются на мелких клиентах», – возмущается Лысиков.
В интересах клиента
Банк не может комментировать конкретный случай, поскольку связан банковской тайной. Но объясняет, как кредитная организация старается действовать в интересах клиента.
«Банк юридически обязан обеспечивать предоставление платежных услуг как частным лицам, так и компаниям. Банк не закрывает счет клиента и не прекращает отношения с клиентом неожиданно и без уведомления, за исключением редких случаев», – уверяет руководитель отдела применения усиленных мер должной осмотрительности в Swedbank Михкель Руубас.
Редкие случаи, когда банк готов отказать вам в услуге, это:
• если банк не может выполнить обязательные меры должной осмотрительности или есть подозрение в отмывании денег/финансировании терроризма, например, вы не предоставляете необходимые данные или предоставляете ложную информацию, скрывая существенные факты;
• если банк установил, что клиент или его деятельность не соответствуют условиям предоставления банковских услуг, например, клиент совершил мошенничество.
Общие условия Swedbank (являющиеся частью договора) предусматривают, что банк может закрыть счет, если:
• клиент не соблюдает условия договора или общих условий, заключенных с банком;
• клиент не предоставляет необходимые документы (например, данные, удостоверяющие личность, информацию о месте жительства, происхождение средств);
• клиент предоставляет ложную информацию или скрывает существенную информацию;
• клиент длительное время не совершает операций по счету и его активность приостановлена.
Если банк предполагает нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, то он обязан:
• установить личность и проверить профиль клиента;
• отслеживать транзакции клиента и проводить мониторинг для понимания его деятельности и профиля;
• принять меры, если клиент не предоставляет необходимую информацию (например, о происхождении средств).
Если клиент не сотрудничает, то банк обязан закрыть счет в силу закона. Кроме того, Swedbank может закрыть счет, если клиент атакует банковские системы или сотрудников (включая оскорбления, угрозы, недостойное поведение в офисе).
«Серьезные нарушения или нарушения законодательства, в связи с которыми банк – например, Swedbank – может немедленно закрыть счет без предварительного уведомления клиента, связаны с нарушениями конституционного, уголовного права или законодательства о борьбе с отмыванием денег. В таких случаях банк действует на основании юридического обязательства», – объясняет Руубас.
Банковский счет могут закрыть и за оскорбление его сотрудников, и за недостойное поведение в офисе.
По его словам, в случае жалобы клиента банк всегда пересматривает принятые решения и при необходимости повторно оценивает их. «Иными словами, банк немедленно закроет счет только при наличии веских причин, – заявляет он. – Законопослушный и честный клиент с такой проблемой не столкнется».
