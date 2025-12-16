«Это просто произвол»: бизнесмен, потерявший одну компанию, разругался с банком из-за другой

Переписка между предпринимателем и банком со стороны Лысикова велась не слишком дипломатично. «Вы опять налили нам воды в уши и дали размытые формулировки, – пишет он. – Обязательно обратимся и в суд, но для этого нам надо знать и получить от вас КОНКРЕТНУЮ И ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, какие сделки нам надо обжаловать!!!» Не получив желаемого, он излагает позицию банка резко и иронично: «Мы тут законом прикрыты, так что утритесь, холопы».

Перепалка закончилась сообщением о том, что Swedbank разрывает договор обслуживания и закрывает счет. «Просто произвол какой-то, от нас банк хочет получить максимально подробную информацию, но сам при этом не дает вообще никакой, а кто возмущается, того проще закрыть, чем давать объяснения, и лучше просто прикрыться громкими фразами – финансирование терроризма. Почему нам ничего не объясняют, мы клиенты не месяц, не год, мы были с банком десятки лет, у нас нет другого счета, а вы просто взяли и выкинули клиента. Очень странно и неприятно после стольких лет работы с банком, причем такие ситуации сейчас повсеместно. У банков самих рыльце в пушку, и они теперь отыгрываются на мелких клиентах», – возмущается Лысиков.

В интересах клиента

Банк не может комментировать конкретный случай, поскольку связан банковской тайной. Но объясняет, как кредитная организация старается действовать в интересах клиента.

«Банк юридически обязан обеспечивать предоставление платежных услуг как частным лицам, так и компаниям. Банк не закрывает счет клиента и не прекращает отношения с клиентом неожиданно и без уведомления, за исключением редких случаев», – уверяет руководитель отдела применения усиленных мер должной осмотрительности в Swedbank Михкель Руубас.

Редкие случаи, когда банк готов отказать вам в услуге, это:

• если банк не может выполнить обязательные меры должной осмотрительности или есть подозрение в отмывании денег/финансировании терроризма, например, вы не предоставляете необходимые данные или предоставляете ложную информацию, скрывая существенные факты;

• если банк установил, что клиент или его деятельность не соответствуют условиям предоставления банковских услуг, например, клиент совершил мошенничество.