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    В Беларуси фигурантов дела о «госперевороте» приговорили к срокам до 11 лет колонии

    Политолога Александра Федуту приговорили к 11 годам лишения свободы. Фото: Белорусская ассоциация журналистов

    Минский областной суд огласил приговоры фигурантам дела о «госперевороте» и подготовке покушения на Александра Лукашенко. Юриста Юрия Зенковича приговорили к 11 годам лишения свободы, политолога Александра Федуту и главу оппозиционной партии БНФ Григория Костусева – к 10 годам колонии.

    Суд также назначил по два с половиной года колонии бухгалтеру компании Зенковича Ольге Голубович и дальнобойщику Денису Кравчуку, передает RTVI.
    Зенковича обвиняли в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти и разжигании вражды и розни, Федуту и Костусева – в заговоре с целью захвата власти, Кравчука и Голубович – в грубом нарушении общественного порядка.
    Следствие утверждало, что обвиняемые якобы планировали совершить государственный переворот и убить Александра Лукашенко и членов его семьи. По словам Лукашенко, «заговорщики» якобы хотели обстрелять его кортеж из гранатометов и напасть на одну из загородных резиденций.
    Во время судебного процесса Федута признал вину частично, Костусев вину не признал. Трое других фигурантов вину признали полностью.
    Федуту и Зенковича задержали в апреле 2021 года в России. В российской спецслужбе говорили, что Федута и Зенкович приехали в Москву после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси».
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