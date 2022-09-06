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6 сентября 2022 в 12:35 Поделиться:









Utilitas хочет использовать дизельное топливо для отопления Таллинна

Utilitas в основном производит в Таллинне тепло из биомассы, а газ используется для покрытия зимних пиковых нагрузок и во время технического обслуживания. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Utilitas Tallinn запросил у Департамента окружающей среды разрешение на использование дизельного топлива вместо природного газа для отопления Таллинна, передает rus.err.ee.

По оценке Министерства экономики, выдача разрешения является обоснованной: «Компания указала в своем ходатайстве, что им не удалось получить необходимый объем поставок природного газа с рынка газа. Эта информация также подтверждается общей ситуацией на рынке природного газа».

Utilitas в основном производит в Таллинне тепло из биомассы, а газ используется для покрытия зимних пиковых нагрузок и во время технического обслуживания.

Как сообщили в министерстве, по августовским данным, еще не у всех продавцов есть в полном объеме газ, необходимый на отопительный период, поэтому всем потребителям газа следует по возможности ограничивать его использование и переходить на альтернативные виды топлива: «Это обеспечивает доступность природного газа в течение всего отопительного периода и бесперебойные поставки газа наиболее незащищенным группам потребителей», – пишет министерство.

Министерство экономики согласно с оценкой Utilitas трудностей с поставками и считает, что использование дизельного топлива вместо природного газа оправдано.