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1 июня 2022 в 7:42 Поделиться:









Adven и Utilitas планируют объединить сетевые зоны центрального отопления в Таллинне

В случае вступления сделки в силу снабжение сегодняшних клиентов Adven будет обеспечивать Utilitas. Фото: Liis Treimann

Обеспечивающие центральное отопление в Таллинне компании Utilitas и Adven заключили предварительное соглашение о присоединении зон сети Adven в Таллинне к сетевой зоне Utilitas.

В случае вступления сделки в силу снабжение сегодняшних клиентов Adven будет обеспечивать Utilitas, а цены для нынешних клиентов центрального отопления Adven и Utilitas в Таллинне будут уравнены. Сделка должна быть согласована Департаментом конкуренции.

Цель объединения сетевых зон центрального отопления заключается в том, чтобы обеспечить устойчивое решение в ситуации, когда рекордно высокая цена на природный газ вызвала большие различия в ценах на отопление различных сетевых зон, сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время Utilitas и Adven управляют в общей сложности четырьмя зонами сети центрального отопления в Таллинне, которые обслуживают большую часть столичных потребителей центрального отопления. Utilitas для производства тепла с целью централизованного теплоснабжения в основном использует биомассу и отработанное тепло, а для покрытия пиковых нагрузок – природный газ. Котельные, которыми управляет Adven, сегодня работают только на природном газе.

«Присоединение небольших сетей центрального отопления Adven и местных решений на основе природного газа к сети центрального отопления Utilitas позволит в дальнейшем применять единый подход в большей части Таллинна», – пояснил руководитель предприятий центрального отопления Utilitas Роберт Китт. Компании представили содержание предварительного соглашения в Департамент конкуренции для рассмотрения и согласования. В случае одобрения со стороны Департамента конкуренции компании заключат договор об объединении сетей, чего они хотят достичь осенью 2022 года.

Если сетевые зоны будут объединены и появится единая сетевая зона, то она будет включать в себя сегодняшние сети Adven в Нымме, Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Пирита, а также зону сети центрального отопления Utilitas в Таллинне.

Adven является поставщиком услуг в области энергии и водоснабжения в странах Северной Европы и Балтии. В Эстонии Adven предлагает центральное отопление в 19 сетевых зонах, а также комплексное решение в виде услуги подачи пара, отопления и охлаждения Energy as a Service для промышленности в более чем 100 энергетических центрах.

Utilitas – крупнейшая компания центрального отопления и производитель возобновляемой энергии в Эстонии. Компания снабжает теплом 375 000 домохозяйств в восьми городах Эстонии и предоставляет услуги централизованного охлаждения.