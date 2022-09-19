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19 сентября 2022 в 6:38 Поделиться:









Ночные автобусы в Таллинне могут появиться со следующего года

Если ночные автобусные линии и появятся, они будут предусмотрены только для поездок из центра города в спальные районы. Фото: Shutterstock

В Таллинне задумались о внедрении ночного общественного транспорта – это станет одним из пунктов обсуждения городского бюджета на следующий год, заявил в интервью rus.err вице-мэр Таллинна по вопросам транспорта Танель Кийк.

«Мы подали заявку на выделение дополнительных средств для открытия четырех ночных линий. Это может стоить несколько сотен тысяч евро. При этом, столичный общественный транспорт в целом нуждается в дополнительном финансировании из-за повышения цен на топливо. Сначала нужно решить этот вопрос. Мы не можем открывать ночные линии за счет уже имеющихся», – сказал он.

Советник по ночной жизни столицы Натали Метс отмечает, что ночные линии городу необходимы с точки зрения экологии и безопасности, кроме того, в ночном транспорте нуждаются и те, чьи рабочие смены заканчиваются очень поздно.

«Речь идет о ночных автобусных линиях, которые будут отходить от одной остановки, например, от Балтийского вокзала или из центра города, по нескольким направлениям. Эти автобусы будут предусмотрены только для поездки в один конец – домой, то есть везти пассажиров из спальных районов в центр они не будут», – пояснила советник по ночной жизни Таллинна Натали Метс.

Идею ночного общественного транспорта поддерживает и полиция.