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dv.ee

19 сентября 2022 в 11:40 Поделиться:









В Финляндию прибыл танкер с российским СПГ

Поставки сжиженного природного газа из России в настоящее время не подпадают под санкции ЕС. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Судно Coral Energy под голландским флагом прибыло сегодня в порт Хамина, Финляндия, из российского города Высоцк. Это подтверждается информацией сервиса Marine Traffic, передает Yle.

Энергетическая компания Gasum подтвердила, что газ, доставленный сегодня, поступил из России.

В настоящее время Хамина готовится к вводу в эксплуатацию СПГ-терминала. Он начнет работать в октябре. С этой целью в Хамина построено хранилище на 30 000 кубометров, заполнением которого и займется прибывший танкер.

Поставки сжиженного природного газа из России в настоящее время не подпадают под санкции ЕС.

Ранее премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила, что Финляндия готова быстро отказаться от российского природного газа и нефти. До войны в Украине около 65% природного газа, используемого в Финляндии, поступало из России.