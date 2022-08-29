Айн Ханшмидт: боюсь, что запуск СПГ-терминала затянется

Председатель правления инвестиционной компании Infortar Айн Ханшмидт заявил, что на данный момент застройщики СПГ-терминала в Палдиски и государство не достигли договоренности, у кого и на каких именно условиях будет закупаться сжиженный природный газ. Из-за этого, по оценке предпринимателя, запуск терминала может затянутся.
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