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Айн Ханшмидт: боюсь, что запуск СПГ-терминала затянется

Председатель правления инвестиционной компании Infortar Айн Ханшмидт.Фото: Liis Treimann

Председатель правления инвестиционной компании Infortar Айн Ханшмидт заявил, что на данный момент застройщики СПГ-терминала в Палдиски и государство не достигли договоренности, у кого и на каких именно условиях будет закупаться сжиженный природный газ. Из-за этого, по оценке предпринимателя, запуск терминала может затянутся.

«У меня есть небольшое опасение, что начать покупать и поставлять газ мы сможем только после того, как FSRU (судно, способное к регазификации) прибудет и будет установлено. Затем несколько месяцев уйдет на заключение договоров. Если бы мы комплексно руководили этим самостоятельно, то я думаю, что газ начал бы поступать быстрее», – сказал Ханшмидт в эфире радио Äripäev.

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