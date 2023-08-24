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dv.ee

24 августа 2023 в 13:44









ГАЛЕРЕЯ: Рядом с IKEA открылся Парк Курна – первый торговый парк в Эстонии

Общий объем инвестиций в проект превышает 30 миллионов евро. Фото: Karli Saul

В четверг рядом с магазином IKEA на Таллиннской окружной дороге открылся основанный на новой для Эстонии концепции торговый парк Курна, якорными арендаторами которого являются один из мировых ведущих продавцов спортивных товаров Decathlon и гипермаркет Selver.

Общая торговая площадь Парка Курна составляет 20 000 квадратных метров, всего в торговом парке будет 15 магазинов. В полдень в четверг все магазины открылись для посетителей, сообщается в пресс-релизе.