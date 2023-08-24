    Керсти Кальюлайд – о скандале с премьер-министром: есть повод обвинить Эстонию в некотором лицемерии

    Арво Халлик, Кая Каллас и Керсти Кальюлайд. Фото: Mihkel maripuu / Postimees / Scanpix

    По мнению Керсти Кальюлайд, занимавшей с 2016 по 2021 год пост президента Эстонии, политический скандал Каи Каллас дает основания обвинять Эстонию в некотором лицемерии.

    Кальюлайд отметила, что, с одной стороны, ни один взрослый человек не может нести ответственность за предпринимательскую деятельность другого совершеннолетнего, даже если они являются близкими родственниками или состоят в браке друг с другом.

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