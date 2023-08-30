    Прогноз SEB: повышение процентных ставок завершилось

    Экономический аналитик SEB Михкель Нестор.Фото: Raul Mee

    Европейский центробанк (ЕЦБ) больше не будет повышать процентные ставки, а их снижение ожидается во второй половине следующего года, сообщил экономический аналитик SEB Михкель Нестор, представляя экономический прогноз банка.

    По словам Нестора, повышение процентных ставок, которое в последнее время встревожило взявших в банке ипотечный кредит людей, скорее всего, закончилось, пишет rus.err.ee.
    В результате, согласно прогнозу SEB, к концу следующего года будет достигнута ситуация, когда основная процентная ставка по депозитам центрального банка составит 3%, что также является очень хорошим приближением к ставке Euribor. К концу 2025 года процентная ставка достигнет 2,5%, что значительно ниже текущего уровня в 3,75%.
    В то же время главный Swedbank банка Тыну Мертсина считает, что впереди еще одно повышение процентной ставки: «По нашему мнению, Европейский центральный банк в сентябре поднимет процентную ставку по срочным депозитам еще на 0,25 процентных пункта до 4,0%. При этом процентные ставки не будут оставаться высокими в течение очень длительного времени. Первое снижение должно произойти весной следующего года из-за замедления инфляции и слабой экономики».

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