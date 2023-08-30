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dv.ee

30 августа 2023 в 9:27









В Рууса заработал один из крупнейших в Южной Эстонии солнечных парков

Фото: Pressifoto

В волости Ряпина, в Рууса, начал работу солнечный парк мощностью 10,5 мегаватт, годовой объем производства которого покрывает потребности в электроэнергии почти 3000 домохозяйств, сообщается в пресс-релизе.

Мощность введенного в эксплуатацию солнечного парка Рууса составляет 10,5 мегаватт. На территории площадью 26 гектаров энергию производят почти 19 400 солнечных панелей. Солнечный парк стоимостью около 8 миллионов евро был построен в сотрудничестве Kaamos Energy и Combiwood. Строительные работы начались весной 2023 года и продолжались почти полгода.