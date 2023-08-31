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dv.ee

31 августа 2023 в 10:52









Глава Таллиннского аэропорта: правительству следует изучить возможность покупки доли в AirBaltic

Руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике. Фото: Liis Treimann

По мнению руководителя Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, Эстонии обязательно следует рассмотреть возможность покупки доли в латвийском национальном авиаперевозчике AirBaltic.

Об этом Тувике сказал в интервью ERR , комментируя сообщения о намерении Латвии в ближайшем будущем приватизировать AirBaltic.

«Да, я думаю, что в свое время у эстонского государства и у литовского государства была такая возможность. И такая возможность действительно может скоро снова появится», – сказал Тувике.

«Это тот случай, когда нужно взвесить все эти риски и выгоды. Я думаю, что если бы эстонское государство владело некоей долей в Air Baltic, то риск потери прямых рейсов, конечно, был бы ниже. Но, в конце концов, это также вопрос для Эстонии, какова будет цена этой доли. Но это обязательно следовало бы обсудить», – добавил председатель правления Таллиннского аэропорта.