Глава Таллиннского аэропорта: правительству следует изучить возможность покупки доли в AirBaltic
Руководитель Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.Фото: Liis Treimann
По мнению руководителя Таллиннского аэропорта Рийво Тувике, Эстонии обязательно следует рассмотреть возможность покупки доли в латвийском национальном авиаперевозчике AirBaltic.
Об этом Тувике сказал в интервью ERR
, комментируя сообщения о намерении Латвии в ближайшем будущем приватизировать AirBaltic.
«Да, я думаю, что в свое время у эстонского государства и у литовского государства была такая возможность. И такая возможность действительно может скоро снова появится», – сказал Тувике.
«Это тот случай, когда нужно взвесить все эти риски и выгоды. Я думаю, что если бы эстонское государство владело некоей долей в Air Baltic, то риск потери прямых рейсов, конечно, был бы ниже. Но, в конце концов, это также вопрос для Эстонии, какова будет цена этой доли. Но это обязательно следовало бы обсудить», – добавил председатель правления Таллиннского аэропорта.
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