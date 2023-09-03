ТОП миллиардеров: кто они – самые богатые люди планеты?

Ярослав Тавгень: у нас, если что, экономика падает
Пока наше общество занято бурным обсуждением событий, о которых через месяц и не вспомнит, все как-то дружно проигнорировали один тривиальный факт: наша экономика падает уже четыре квартала подряд, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Пока наше общество занято бурным обсуждением событий, о которых через месяц и не вспомнит, все как-то дружно проигнорировали один тривиальный факт: наша экономика падает уже четыре квартала подряд, пишет журналист ДВ Ярослав Тавгень.