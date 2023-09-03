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Яна Сааркоппель

3 сентября 2023 в 11:33









ТОП миллиардеров: кто они – самые богатые люди планеты?

Большинство миллиардеров из ТОП-10 родом из США, за исключением француза Бернара Арно (второй справа снизу). Фото: Scanpix

Каждый год в марте американский деловой журнал Forbes составляет список самых богатых людей мира, то есть тех, чей собственный капитал составляет один миллиард долларов и более.

Примечательно, что уже второй год подряд число миллиардеров снижается. Если в прошлогоднем списке их было 2668, то в этом году – уже 2640. Совокупное богатство миллиардеров также сократилось на 500 миллиардов долларов, составив в общей сложности 12,2 триллиона долларов.