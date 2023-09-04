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dv.ee

4 сентября 2023 в 10:19









Госконтроль обвиняет МВД в препятствовании аудиту

Государственный контролер Янар Хольм Фото: Andras Kralla

Госконтроль не имел возможности проверить, как Министерство внутренних дел расходовало деньги на рабочую силу в прошлом году. Министерство препятствовало проверке, сообщил Госконтроль в понедельник.

Проверка расходов МВД – часть сводной проверки годового отчета государства. Он дает информацию о том, какие хозяйственные операции государственные ведомства совершили в 2022 году.