    Тыну Мертсина: столь устойчивого снижения производительности труда мы не видели уже лет двадцать

    Ухудшение конкурентоспособности эстонских компаний может существенно замедлить восстановление экономического роста, считает главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

    Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.Фото: Андрас Кралла
    Совокупный оборот эстонских предприятий во втором квартале нынешнего года снизился, в то время как рост прибыли замедлился, констатирует главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

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