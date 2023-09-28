Государство занимает еще 285 млн евро с помощью краткосрочных облигаций

Человек в высоком замке: успех и падение Алексея Чульца

ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.

ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.