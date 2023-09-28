Государство занимает еще 285 млн евро с помощью краткосрочных облигаций

Полина Волкова: реформисты должны отказаться от своего обещания
Результатом переговоров по бюджетной стратегии стал дырявый план – следующий бюджет составят с дефицитом, и даже на 2025 год осталась пустая строка на 400 млн евро: запланированы расходы, но не доходы. Правительство в ближайшие месяцы хочет обсудить «всем миром», какой бы новый налог ввести, чтобы найти еще денег. Вот мое предложение – новый налог, возможно, не понадобится, если Партия реформ откажется от своего предвыборного обещания, которое считается самым дорогостоящим в истории страны. Речь идет об устранении «налогового горба».
Результатом переговоров по бюджетной стратегии стал дырявый план – следующий бюджет составят с дефицитом, и даже на 2025 год осталась пустая строка на 400 млн евро: запланированы расходы, но не доходы. Правительство в ближайшие месяцы хочет обсудить «всем миром», какой бы новый налог ввести, чтобы найти еще денег. Вот мое предложение – новый налог, возможно, не понадобится, если Партия реформ откажется от своего предвыборного обещания, которое считается самым дорогостоящим в истории страны. Речь идет об устранении «налогового горба».