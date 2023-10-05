    Треть жителей Эстонии вообще не имеют сбережений

    Исследование показывает, что наиболее уязвимыми являются люди с основным образованием. 58% из них не имеют накоплений. Фото: Shutterstock

    Каждый пятый взрослый житель Эстонии откладывает на непредвиденные расходы как минимум пять месячных зарплат, показывает проведенное по заказу банка Citadele исследование. В то же время у трети жителей страны вообще нет накоплений.

    Опрос, проведенный фирмой Norstat, демонстрирует, что 58% респондентов имеют в своем фонде душевного спокойствия лишь одну месячную зарплату или меньше. В частности, 11% респондентов считают сбережениями одну отложенную месячную зарплату, 14% отложили на черный день менее чем месячную зарплату, а 33% респондентов никак не защищены от непредвиденных обстоятельств, то есть не имеют отложенных средств. 11% респондентов имеют сбережения в размере двух месячных зарплат.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
«Природа не станет углеродно-нейтральной». Депутаты парламента раскритиковали зеленый поворот, а бизнесмены – бюрократию
Неуловимый Джо: мера поддержки для пострадавших от войны, которая никому не нужна
«Тотальный фейк-ньюз и пропаганда». РБК написал, что эстонская компания вышла на российский рынок BonBon утверждает, что это ошибка
Эпицентр
«Китайских брендов теперь полно, некоторые выглядят неплохо». Как санкции повлияли на простых россиян
Fancy вместо Fanta, «Биг хит» вместо «Биг мака» – российский рынок быстро адаптировался к уходу иностранных брендов. Но эффект у санкций все же есть – товары подорожали, и покупательская способность снизилась. Правда, те, кто побогаче, в качестве жизни потеряли не сильно, просто теперь оно обеспечивается параллельным импортом и местным производством.
Fancy вместо Fanta, «Биг хит» вместо «Биг мака» – российский рынок быстро адаптировался к уходу иностранных брендов. Но эффект у санкций все же есть – товары подорожали, и покупательская способность снизилась. Правда, те, кто побогаче, в качестве жизни потеряли не сильно, просто теперь оно обеспечивается параллельным импортом и местным производством.
Все большие материалы
Инвестор
Таллиннская биржа добавила к акциям Elmo Rent предупредительную отметку
Таллиннская биржа добавила предупредительную отметку к акциям эстонского стартапа Elmo Rent, который занимается разработкой платформы для проката автомобилей и решения для удаленного управления автомобилями.
Таллиннская биржа добавила предупредительную отметку к акциям эстонского стартапа Elmo Rent, который занимается разработкой платформы для проката автомобилей и решения для удаленного управления автомобилями.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Владелец кредитной фирмы: бизнес-клиенты звонят нам и говорят, что не могут выплатить зарплаты
«Кредитный бизнес – это немножко, как американские горки. Часто бывает так, что клиент приходит – и пиджачки, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а потом выясняется, что это какой-то мошенник», – говорит владелец кредитного бизнеса и руководитель компаний Invest in, Kiirautolaen, Rental24 и Kiir Takso Михаил Чистяков. О своем бизнесе он рассказал в подкасте «Деловые люди».
«Кредитный бизнес – это немножко, как американские горки. Часто бывает так, что клиент приходит – и пиджачки, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а потом выясняется, что это какой-то мошенник», – говорит владелец кредитного бизнеса и руководитель компаний Invest in, Kiirautolaen, Rental24 и Kiir Takso Михаил Чистяков. О своем бизнесе он рассказал в подкасте «Деловые люди».
Все подкасты ДВ
Mнения
Энн Вескимяги: государство как будто не интересуется происходящим в экономике
Политики на протяжении многих лет раздавали слишком много денег, чтобы получить власть, пишет предприниматель Энн Вескимяги в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Политики на протяжении многих лет раздавали слишком много денег, чтобы получить власть, пишет предприниматель Энн Вескимяги в своем ответе на опрос лидеров общественного мнения от Äripäev.
Все мнения
Интервью
Владелец кредитной фирмы: бизнес-клиенты звонят нам и говорят, что не могут выплатить зарплаты
«Кредитный бизнес – это немножко, как американские горки. Часто бывает так, что клиент приходит – и пиджачки, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а потом выясняется, что это какой-то мошенник», – говорит владелец кредитного бизнеса и руководитель компаний Invest in, Kiirautolaen, Rental24 и Kiir Takso Михаил Чистяков. О своем бизнесе он рассказал в подкасте «Деловые люди».
«Кредитный бизнес – это немножко, как американские горки. Часто бывает так, что клиент приходит – и пиджачки, и все красиво, и все ровно, и по выписке тоже все нормально, а потом выясняется, что это какой-то мошенник», – говорит владелец кредитного бизнеса и руководитель компаний Invest in, Kiirautolaen, Rental24 и Kiir Takso Михаил Чистяков. О своем бизнесе он рассказал в подкасте «Деловые люди».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект