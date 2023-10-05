Новости

dv.ee

5 октября 2023 в 8:05









Треть жителей Эстонии вообще не имеют сбережений

Исследование показывает, что наиболее уязвимыми являются люди с основным образованием. 58% из них не имеют накоплений. Фото: Shutterstock

Каждый пятый взрослый житель Эстонии откладывает на непредвиденные расходы как минимум пять месячных зарплат, показывает проведенное по заказу банка Citadele исследование. В то же время у трети жителей страны вообще нет накоплений.

Опрос, проведенный фирмой Norstat, демонстрирует, что 58% респондентов имеют в своем фонде душевного спокойствия лишь одну месячную зарплату или меньше. В частности, 11% респондентов считают сбережениями одну отложенную месячную зарплату, 14% отложили на черный день менее чем месячную зарплату, а 33% респондентов никак не защищены от непредвиденных обстоятельств, то есть не имеют отложенных средств. 11% респондентов имеют сбережения в размере двух месячных зарплат.