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dv.ee

7 октября 2023 в 6:52









Требования к мастерам индустрии красоты в Эстонии ужесточатся

Сейчас надзор за предлагающими услуги красоты мастерами в Эстонии осуществляет Департамент здоровья, но министерство полагает, что этого недостаточно. Фото: Liis Treimann

Подготовленный Министерством социальных дел законопроект сделает обязательным для мастеров индустрии красоты наличие подтвержденных знаний и навыков. В настоящее время попасть к мастеру-самоучке можно, обратившись как за покраской бровей, так и за пластической операцией, пишет Rus.ERR.

Сами мастера признаются, что проблемы могут возникнуть при оказании любой услуги - начиная от макияжа и заканчивая пластической хирургией. Гарантии не дает и поход в специализированную клинику, ведь даже там могут оказаться работники без надлежащего опыта и документации.

Министерство социальных дел отправит проект нового Закона о народном здравоохранении на согласование в ближайшие недели, и он заменит Закон о народном здравоохранении, действующий с 1995 года.