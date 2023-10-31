    Инфляция в еврозоне упала больше ожидаемого

    Инфляция снизилась за счет падения цен на энергоносители и продукты питания.Фото: Andras Kralla

    Инфляция в еврозоне в октябре упала сильнее, чем ожидали экономисты – рост цен в годовом исчислении составил 2,9 процента.

    Последний раз инфляция была такой низкой в ​​июле 2021 года. Инфляция в еврозоне в сентябре составила 4,3 процента.

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