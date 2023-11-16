На закрывшейся частной клинике «висит» 17 трудовых споров и налоговый долг

Планы строительства крупного морского ветропарка заставляют конкурентов нервничать
Мощное лобби со стороны девелопера морского ветропарка Utilitas Wind, который стремится обеспечить государственную поддержку своему проекту, заставляет нервничать как конкурентов, так и высокопоставленных чиновников министерства климата.
Мощное лобби со стороны девелопера морского ветропарка Utilitas Wind, который стремится обеспечить государственную поддержку своему проекту, заставляет нервничать как конкурентов, так и высокопоставленных чиновников министерства климата.