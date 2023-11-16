    На закрывшейся частной клинике «висит» 17 трудовых споров и налоговый долг

    Здание Novel ClinicФото: Андрас Кралла

    Частная клиника Novel Clinic несколько недель назад сообщила работникам, что прекращает трудовые отношения с ними, но вместо сокращения предложила написать заявление по собственному желанию, а потом обратиться в Комиссию по трудовым спорам.

    Из-за этого в Комиссии по трудовым спорам сейчас лежат 17 жалоб, ожидающих своего решения.
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