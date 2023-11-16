    Президент провозгласил два закона

    Президент провозгласил закон, позволяющий выплачивать дополнительные компенсации беременным женщинам, а также закон, направленный на борьбу с трансграничным мошенничеством с НСО.

    15 ноября президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон, призванный более эффективно бороться с мошенничеством с налогом с оборота в трансграничной электронной торговле, пишет ERR,
    Помимо этого, президент провозгласил закон, который позволит работодателям выплачивать беременным сотрудницам добровольную компенсацию по больничному листу без уплаты социального налога. Он позволяет работодателям сохранять работникам среднюю зарплату в период болезни также и беременным.
    Соответствующие законодательные поправки парламент Эстонии принял 8 ноября.
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