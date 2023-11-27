    В третьем квартале объемы строительства сократились на 5%

    По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2023 года строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом в постоянных ценах на 5% меньше, чем в тот же период годом ранее.

    Зданий в третьем квартале было построено в общей сложности на 706 миллионов евро, сооружений — на 462 миллиона евро.Фото: Андрас Кралла
    Если учитывать лишь местный строительный рынок, то объем строительства сократился на 7%, информирует Департамент статистики.

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