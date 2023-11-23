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Николай Андреев

23 ноября 2023 в 14:09









Enefit Power: «Мы пытаемся найти золотую середину между наукой и интересами собственника»

Руководители промышленных предприятий Ида-Вирумаа сетуют на нехватку специалистов и ищут решения. Фото: Николай Андреев

Ведущие промышленные компании Ида-Вирумаа искали в Йыхвиской филармонии гармонию между промышленностью и наукой.

В новой промышленности Ида-Вирумаа по-прежнему существует дефицит специалистов. Эстонские университеты в сотрудничестве с крупными предприятиями предлагают возможность получить микростепень – пройти курсы по укороченной программе и приобрести конкретные навыки в узкой специальности. Это помогает промышленности уменьшить нехватку квалифицированных кадров, но не решает проблему полностью.

Об этом и о роли эстонских университетов в работе их предприятий поговорили руководители Enefit Power Андрес Вайнола, VKG Ахти Асманн, Silmet Райво Васну и Алар Салусте, руководитель R-S OSA Service – дочернего предприятия Ragn-Sells, которое будет производить карбонат кальция из сланцевой золы.

Дискуссия состоялась 22 ноября на Форуме справедливого перехода, организованном Таллиннским техническим университетом. Форум прошел в Йыхвиской филармонии и собрал ученых и предпринимателей, открыл его министр регионального развития Мадис Каллас.

Промышленность инвестирует в перемены

Все четыре компании, которые представляли участники дискуссии, активно инвестируют в инновации. Так, Андрес Вайнола рассказал, что Eesti Energia в прошлом году вложила в научные разработки для разных предприятий концерна 12 млн евро.

«Конечно, хотелось бы больше, но собственник тоже очень хочет получить деньги в качестве дивидендов, – добавил он. – Особенно сейчас, с точки зрения государственного бюджета, поэтому мы пытаемся найти устойчивую золотую середину между наукой и собственником».

Компания R-S OSA Service строит на золоотвалах нарвских электростанций экспериментальный завод по добыче из сланцевой золы карбоната кальция (химически чистого мела). Инновационную технологию в компании разрабатывали совместно с Тартуским и Таллиннским техническим университетами. И тем не менее, до создания полноценного производства пришлось строить пробный завод, чтобы отработать технологию. Это, по словам руководителя компании Алара Салусте, указывает, что научные возможности Эстонии могли бы быть больше.

«На востоке страны уже имеется миллиард тонн промышленных отходов и подобных материалов, уже существует большой спрос на переработанные материалы. То, что мы будем производить, – на 100% переработанный материал», – рассказал Салусте.

По его словам, Ида-Вирумаа имеет преимущество для запуска подобных проектов: от тяжелой промышленности прошлого поколения здесь осталось наследие, которое можно использовать, – железнодорожные пути, квалифицированные работники и многое другое.

Университеты учитывают нужды предприятий

Руководители предприятий обсудили и обучение нужных им специалистов. По словам Андреса Вайнола, микростепени, предлагаемые совместно эстонскими университетами для конкретных предприятий, очень помогают Enefit Power.

Райво Васну тоже надеется на такие курсы, но пока отмечает, что нужных ему специалистов, особенно в области химии и автоматики, нет: «На местном рынке труда невозможно найти молодых людей, обладающих опытом и компетенциями в автоматике. Мы стараемся их переучивать сами. Посмотрим на следующий университетский учебный год».

Что делать, раз Эстония – не Германия?

Промышленники также обсудили государственную поддержку новой промышленности, в том числе на примере Германии, где, по данным ТТУ, Фонд справедливого перехода составляет 4 миллиарда евро, к которым федеральное правительство добавляет еще 40.

Райво Васну отметил, что он – один из немногих счастливчиков, кто уже получил деньги из эстонского Фонда справедливого перехода. Почти 20 млн евро выделено на строительство завода магнитов в Нарве. В то же время Васну считает, что сложно сравнивать Эстонию с Германией из-за очень разных масштабов.

Алар Салусте также отметил, что у Эстонии нет столько «мускулов» на уровне ЕС, сколько у Германии и Франции, но распределение все-таки полученных средств производится внутри страны, и государству важно поддерживать предприятия, нацеленные на будущее.

Ахти Асманн выразил сожаление, что завод VKG по переработке пластика не получил поддержку из фонда.

«Выделение денег на внедрение новых технологий в промышленности рассматривается не как инвестиция, которая принесет налоговые поступления, а как подарок капиталисту, но в принципе это нельзя так называть», – посетовал Асманн.